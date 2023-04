Napoli, l’appello da brividi degli ultras: “Due bandiere…”

Bellissimo l’appello degli ultras partenopei in vista del match di domenica: “Diventiamo paladini della narrazione”.

Domenica il Napoli affronterà la Salernitana. Il derby campano potrebbe diventare storico perchè potrebbe sancire la vittoria aritmetica dello scudetto da parte del Napoli. La gara inizialmente si doveva giocare sabato alle ore 15 ma poi, dopo la richiesta presentata dal Napoli e delle autorità, la Lega serie A ha deciso di posticipata alla domenica.

Troppi gli eventuali problemi di ordine pubblico se si fosse giocata la gara prima di quella tra Inter e Lazio. La partita delle 12.30 tra i biancocelesti ed i nerazzurri potrebbe regalare lo scudetto a Napoli in caso di pareggio o sconfitta della Lazio. Ovviamente il Napoli è obbligato a vincere per vedere l’ipotesi concretizzarsi.

La città è pronta a festeggiare. Da diverse settimane, ormai, la città è tutta azzurra. Piazze, strade e balconi sono colmi di bandiere e striscioni. Tutti aspettano solo la matematica vittoria per poter festeggiare un traguardo che manca da 33 anni.

Le tifoserie organizzate del Napoli non vogliono perdere l’occasione di immortalare il momento con uno stadio Maradona pieno e dipinto d’azzurro. Dopo il comunicato della Curva A, che invita tutti i tifosi a portare una bandiera allo stadio e a non imbrattare la città danneggiando strade, piazze e monumenti, oggi è arrivato quello della Curva B.

Napoli, il comunicato della Curva B, “Portate due bandiere”

Il comunicato della Curva B, firmato Ultras Napoli 1972, ricorda gli anni passati dall’ultimo scudetto.

“Tante generazioni si sono succedute alimentate solo dal racconto [..] Il racconto che obbligherà tanti testimoni di domani a raccogliere la staffetta e diventare anch’essi paladini della narrazione”, si legge.

Infine l’invito, proprio in virtù dei tempi passati, a portare due bandiere allo stadio Maradona: una personale, e una per omaggiare chi avrebbe meritato di esserci.

Due comunicati significativi, che testimoniano la passione degli ultras napoletani, che da 33 anni aspettano questo momento. Dal fallimento ad oggi, per festeggiare un momento storico per la squadra e per la città.