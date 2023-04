Napoli, l’ufficialità tanto attesa è arrivata: il nuovo calendario

Il Napoli ha conosciuto data e orario di altre due partite in programma nelle prossime settimane: ecco quando sarà impegnata la squadra di Spalletti

La grande attenzione dei tifosi del Napoli è monopolizzata in questo momento dal derby di domenica pomeriggio alle 15 contro la Salernitana. Da giorni si porta avanti la macchina organizzativa per garantire le migliori condizioni sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Questo perché il prossimo turno è il primo match ball per la formazione di Luciano Spalletti. Il raggiungimento della matematica certezza dello scudetto tuttavia non passa esclusivamente per il risultato del Napoli con la Salernitana ma anche dal confronto tra Inter e Lazio. La città è però impaziente e non vede l’ora di poter celebrare quanto prima il suo titolo. Il campionato però non è ancora terminato e, nella giornata di oggi, gli azzurri hanno conosciuto il programma in vista di altri due impegni.

Anticipi e posticipi Serie A: Napoli in campo domenica alle 15 con il Monza, il 21 maggio alle 18 contro l’Inter

La Lega di Serie A ha fatto sapere il programma del 35esimo e 36esimo turno del campionato. Dopo l’annuncio del posticipo della gara con la Salernitana, sono stati ufficializzati anche altri due turni, vale a dire quelli relativi alla quartultima e terzultima giornata.

Il Napoli in occasione della 35esima giornata giocherà domenica 14 maggio all’orario classico delle 15 nel match esterno con il Monza. I partenopei, poi, saranno impegnati invece contro l’Inter alle ore 18 del 21 maggio.

Questo il programma completo delle gare.

35esima giornata. Venerdì 12 maggio: Lazio-Lecce (ore 20.30). Sabato 13 maggio: Salernitana-Atalanta (ore 15), Spezia-Milan (18), Inter-Sassuolo (20.45). Domenica 14 maggio: Hellas Verona-Torino (12.30), Fiorentina-Udinese (15), Monza-Napoli (15), Bologna-Roma (18), Juventus-Cremonese (20.45). Lunedì 15 maggio: Sampdoria-Empoli (20.45).

36esima giornata. Venerdì 19 maggio: Sassuolo-Monza (20.45). Sabato 20 maggio: Cremonese-Bologna (15), Atalanta-Hellas Verona (18), Milan-Sampdoria (20.45). Domenica 21 maggio: Lecce-Spezia (12.30), Torino-Fiorentina (15), Napoli-Inter (18), Udinese-Lazio (20.45). Lunedì 22 maggio: Roma-Salernitana (18.30), Empoli-Juventus (20.45).