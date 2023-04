Addio dopo lo Scudetto: i tifosi del Napoli tremano alla notizia

Napoli, cosa succede? La notizia fa tremare tutti i tifosi a poche ore dalla possibile grande festa. L’addio dopo lo Scudetto sarà inevitabile?

Ancora ventiquattro ore e Napoli spera di esplodere in un unico canto di gioia. La formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti sarà in campo domani contro la Salernitana, dinanzi ad un Diego Armando Maradona a dir poco gremito. Gli azzurri aspetteranno insieme ai tifosi il risultato di Inter-Lazio, che alle 12.30 potrebbero già definire o meno la giornata Scudetto della piazza partenopea.

Uno Scudetto che ad inizio stagione sarebbe stato inimmaginabile anche per i più ottimisti e audaci. E che invece si prepara ad arrivare dopo trentatré lunghissimi anni di attesa. Merito di Luciano Spalletti e dei suoi ragazzi, ma merito soprattutto di una società che ha programmato e costruito compiendo persino scelte impopolari. Lo sa bene Cristiano Giuntoli, direttore sportivo e deus ex machina dell’exploit tecnico di calciatori arrivati in punta di piedi e ora già tra i migliori del nostro campionato.

Napoli, il direttore sportivo Giuntoli dirà addio? Il Corriere dello Sport fa tremare i tifosi azzurri: il motivo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, l’avventura in quel di Napoli per Cristiano Giuntoli potrebbe presto giungere al termine. O è almeno questo lo spauracchio che si profila all’orizzonte per i tifosi azzurri.

Stando al noto quotidiano, la Juventus avrebbe già sistemato virtualmente Giuntoli nei propri uffici, ma aspetta di capire quali saranno i margini designati per poterlo strappare per davvero ad Aurelio De Laurentiis. L’ex direttore sportivo del Carpi ha un contratto sino al 2024 con il Napoli ed è il faro della dirigenza. Pertanto non sarà facile per i bianconeri, anche se il ‘CorSport’ rivela già il piano di emergenza del presidente ADL.

Quale? Pietro Accardi, attuale DS dell’Empoli. Quest’ultimo sarebbe il profilo numero uno per raccogliere l’eventuale eredità di Cristiano Giuntoli, nel momento in cui la Juventus riuscirebbe davvero a strappare il dirigente dalla propria poltrona del Maradona.