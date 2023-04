Napoli gelato, notizia durissima: succede prima della Salernitana

Il Napoli ha ottenuto l’autorizzazione per disputare il match contro la Salernitana nella giornata di domani, ma è anche arrivato uno sfogo durissimo.

Il Napoli se la vedrà con la Salernitana domani alle ore 15:00 al Diego Armando Maradona. La richiesta di spostamento del match è stata accolta, ma è arrivata di rimando anche la notizia di uno sfogo durissimo. Ecco cos’è accaduto.

Il Napoli se la vedrà domani con la Salernitana. È stata accolta, dalla Lega Serie A, la richiesta di spostamento del match per motivi di ordine pubblico in caso di vittoria matematica dello Scudetto già con questa giornata. Questo è stato, così come dichiarato dal Comune di Napoli, un atto necessario per la sicurezza appunto.

Eppure alla Salernitana e al suo presidente Danilo Iervolino tutto quanto accaduto non è andato minimamente giù. Anzi, lo sfogo del numero uno del club campano sponda Salerno è stato durissimo. Le sue parole.

Napoli-Salernitana, tutta l’amarezza di Iervolino per quanto accaduto con il rinvio: “Mortificazione della dignità”

Così ha esordito Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sono molto dispiaciuto. È un precedente molto grave, perché viene premiato chi ha fatto più pressione. Non ne faccio un dramma, ma questa decisione ci penalizza sotto tanti punti di vista. Come ad esempio il tempo ridotto che avremo per preparare la gara con la Fiorentina”.

“Non si è tenuto conto – ha proseguito il numero uno della Salernitana – delle nostre esigenze. Abbiamo assistito alla mortificazione della dignità di una squadra rispetto a un’altra. Mi auguro che non capiti più. Provo grande amarezza per il mancato coinvolgimento della Salernitana, sarebbe stato giusto parlare della questione in Lega decidendo magari di posticipare anche la nostra sfida con la Fiorentina”. “La certezza del calendario è un punto centrale della serietà di un’industria come la nostra. Sarebbe stato opportuno coinvolgere anche noi in questa discussione”, ha concluso Iervolino.