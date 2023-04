🔴 Napoli, la tegola preoccupa i tifosi: arriva finalmente l’annuncio

In casa Napoli c’è grande preoccupazione per le condizioni di uno dei giocatori della rosa di Spalletti. E’ arrivato un annuncio importante proprio in queste ore.Â

Il Napoli si prepara alla festa. Manca poco alla partita contro la Salernitana che vedrà preceduta da quella tra Inter e Lazio, match fondamentale per capire se la squadra di Spalletti potrà festeggiare già domani la vittoria dello Scudetto. La non-vittoria dei ragazzi di Maurizio Sarri potrebbe concretamente dare modo al Napoli di vincere e raggiungere la matematica certezza della vittoria dello Scudetto. Un momento che la città aspetta da settimane, e che ha assaporato con il successo guadagnato contro la Juventus la scorsa settimana.

Ora però siamo al momento decisivo. In città c’è fermento, tutti sono in attesa e già dalle 12.30 di domani si deciderà se effettivamente sarà arrivato il momento di vincere questa partita cosi importante per il raggiungimento del titolo. Spalletti ha catechizzato tutti, c’è grande consapevolezza su quanto questo match racchiude in sé il senso di tutta un’intera stagione. Anche i giocatori del Napoli sono pronti, hanno tutti ben chiaro quale sia l’obiettivo finale e come si dovrà arrivare a questo derby campano, soprattutto sotto il punto di vista mentale.

Napoli, quando torna Mario Rui? L’annuncio dell’agente

Certo, anche fisicamente servirà una squadra pronta a mettere tutto in campo. Il Napoli nelle scorse settimane ha avuto non pochi problemi, con diversi giocatori che sono andati incontro ad infortuni che hanno anche messo in difficoltà lo stesso Spalletti. Tra questi c’è di sicuro Mario Rui, fattosi male durante il match di ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan. Molti tifosi sono in pensiero, c’è stato il timore che il giocatore portoghese potesse concretamente aver già terminato la sua stagione.

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato ai microfoni di ‘Marte Sport Live’ parlando proprio del problema di Mario Rui e dei suoi tempi di recupero: “Penso che riuscirà a tornare entro la fine del campionato, immagino che nelle ultime due o tre partite possa essere protagonista”, ha detto l’agente a ‘Radio Marte’. “Si è tolto tante soddisfazioni in questa annata e tanti sassolini dalle scarpe  – ha detto ancora Giuffredi – considerando le critiche ricevute nei primi anni. E’ uno dei più forti nel suo ruolo”. Insomma, ottime notizie per Spalletti ed i tifosi.