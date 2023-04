“È un problema…”: Napoli, la sentenza gela Spalletti

In casa Napoli c’è un pò di rammarico dopo il pari ottenuto in casa contro la Salernitana. Rinviata cosi la festa scudetto.

C’era grande attesa quest’oggi per il Napoli di Luciano Spalletti. Entusiasmo alle stelle e desiderio di festeggiare il terzo titolo davanti ai propri tifosi. Nonostante queste chiare attese il club partenopeo non è andato oltre l’1 a 1 casalingo contro la Salernitana, fermato nel finale da una rete del senegalese Dia, decisivo per fermare gli azzurri.

Il club partenopeo ha sentito un pò di pressione fin dai primi minuti, ha attaccato a più riprese nel primo tempo, ma la squadra granata ha confermato di essere in gran forma (oggi il nono risultato utile consecutivo) difendendo senza particolari affanni. Giornata complicata per il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia, troppo impreciso davanti alla porta e non certo il cecchino che ha trascinato gli azzurri fin quà.

Non basta la rete di Maxi Olivera sfruttando un calcio da fermo, Dia rinvia il sogno scudetto del Napoli. Un sogno che potrebbe concretizzarsi già in settimana con gli azzurri, a cui basta un pareggio, impegnati in trasferta ad Udine. Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha commentato su Twitter il match ed ha discusso su uno dei problemi principali del club partenopeo in questa parte della stagione.

Napoli-Salernitana, Azzi nota un problema

Attraverso il proprio profilo Twitter il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha parlato del match e ha sentenziato qual è il problema principale della formazione partenopea. Ecco le sue parole: “Napoli dovrà ancora avere un pò di pazienza, dopo circa 392 settimane di attesa. Il gol sta diventando un problema e servirà per l’ultimo sforzo l’aiuto di calciatori più freschi”. Il giornalista ha chiarito che l’attacco rispetto ad inizio stagione ‘spara a salve’.

La capolista ha ormai vinto il campionato, ma Osimhen è in difficoltà, rientrato non al 100 % dopo quel piccolo infortunio. Kvaratskhelia ha alti e bassi mentre Lozano fatica davanti alla porta. Serviranno anche Raspadori e Simeone sono queste forse le forze fresche a cui fa riferimento il giornalista. Ultimi passi e poi la capolista potrà festeggiare un meritato scudetto”.