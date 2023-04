Napoli, brutte notizie per i tifosi: annuncio a poche ore dalla partita

Il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe diventare domani campione d’Italia, ma per i tifosi azzurri bisogna registrare delle brutte notizie.

Dopo la delusione subita dal Milan di Stefano Pioli in Champions League, il Napoli ha subito risposto a qualche critica ricevuta. Gli azzurri, infatti, hanno battuto con la rete realizzata da Giacomo Raspadori hanno battuto all’Allianz Stadium la Juventus guidata da Massimiliano Allegri.

Grazie proprio al successo contro la ‘Vecchia Signora’, il Napoli si è di fatto conquistato la prima opportunità di laurearsi campione d’Italia. Gli azzurri, infatti, domani possono vincere aritmeticamente lo Scudetto se dovessero battere la Salernitana e se la Lazio non dovesse andare oltre il pareggio allo Stadio Meazza contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Nonostante la festa ormai pronta, Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato della forza della Salernitana: “Sono squadra molto forte, non perdono da otto gare. Conosco benissimo Paulo Sousa, lui lavora sul campo e lo apprezzo molto”. Tuttavia, in attesa della gara contro i granata, per i tifosi azzurri bisogna registrare delle cattive notizie.

Festa Scudetto Napoli, brutte notizie per i tifosi azzurri: diramata allerta meteo per la giornata di domani

Il Comune di Napoli e la Protezione Civile hanno infatti diramato questo comunicato: “Un avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici dalle ore 20.00 di domani alle ore 20.00 di lunedì 1°maggio. Sul capoluogo campano, infatti, sono attese precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. Resteranno chiusi i parchi cittadini e sarà accesso interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine”.

Per i tifosi del Napoli, di fatto, questo comunicato non porta con sé una bella notizia. Domani, infatti, potrebbe essere il giorno del terzo Scudetto della loro squadra del cuore. Tuttavia, non sarà di certo la pioggia a fermare la possibile festa della vittoria del campionato da parte dei sostenitori azzurri che aspettavano di rivivere questi momenti dalla bellezza di 33 anni.