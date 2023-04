Napoli, scoppia la polemica: un quotidiano non vuole lo scudetto

Il Napoli oggi può festeggiare la conquista dello scudetto. Intanto, però, scoppia la polemica inattesa: l’attacco al club.

Napoli freme, in attesa della sfida delle ore 15 che vedrà gli uomini di Luciano Spalletti affrontare la Salernitana. Un match decisivo, che potrebbe consentire agli azzurri di mettere le mani sopra il terzo scudetto della propria storia. I riflettori, in primis, saranno puntati sulla Lazio impegnata alle 12.30 sul campo dell’Inter. In caso di sconfitta (o pareggio) dei biancocelesti, ai partenopei basterà un successo per tagliare il traguardo.

Il tricolore, che da queste parti manca da 33 anni, è ad un passo ed i meriti di questa cavalcata trionfale vanno spartiti equamente tra la proprietà, il mister ed il calciatori. Il presidente Aurelio De Laurentiis, insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha allestito una squadra molto più competitiva rispetto al passato. Via senatori con stipendi pesanti e dentro elementi giovani, poco costosi ma affamati di successo.

I dubbi espressi da una larga fetta della tifoseria, sull’effettiva competitività della squadra, sono stati fugati nel giro di qualche settimana. Spalletti, dal canto suo, ha conferito alla squadra una precisa identità di gioco e valorizzato al massimo giocatori già presenti in rosa. L’elenco comprende ad esempio il nome di Stanislav Lobotka, in passato riserva di Diego Demme ed oggi uno dei migliori interpreti del ruolo nel panorama calcistico europeo. Un mix di elementi che hanno reso il Napoli un macchina da gol quasi perfetta, arrivata ad un passo dal paradiso.

Napoli, polemiche per lo spostamento della gara

La gara con la Salernitana, originariamente, si sarebbe dovuta tenere ieri. Poi però, per motivi di ordine pubblico, è stato deciso di spostarla al pomeriggio odierno. Un provvedimento che ha scatenato diverse polemiche, compresa quella del tecnico della Lazio Maurizio Sarri. “La tavola è stata già apparecchiata per la nostra sconfitta, ma noi daremo il massimo” le parole pronunciate dall’allenatore in conferenza.

Anche ‘Il Giornale’ ha voluto commentate la situazione venutasi a creare. “Hanno cambiato il calendario con la giustificazione dell’ordine pubblico, sarebbe curioso vedere cosa farebbero se l’appuntamento aritmetico scivolasse al turno infrasettimanale e notturno“. Riferimento, questo, alla trasferta ad Udine in programma giovedì sera. “Probabilmente niente, ma diciamo che un po’ se lo meriterebbero”. Una nuova polemica, quindi. Il Napoli, intanto, incrocia le dita. La festa può scattare tra poche ore.