“Speriamo di rimandare…”: Napoli, l’annuncio fa infuriare i tifosi

Tutto pronto per la festa del Napoli? C’è ancora chi vuole rinviare la festa scudetto della squadra di Spalletti e non ha problemi ad ammetterlo

Entusiasmo alle stelle a Napoli. I tifosi partenopei pregustano la grande festa per la vittoria del terzo scudetto della storia del club azzurro. I sostenitori si stanno muovendo per raggiungere Fuorigrotta, dove alle 15 la squadra di Luciano Spalletti sfiderà la Salernitana nel derby.

Il destino odierno del Napoli è legato però a doppio filo all’esito della sfida che si giocherà a centinaia di chilometri di distanza tra Inter e Lazio. I biancocelesti hanno bisogno di una vittoria per rinviare la festa azzurra. E pochi minuti fa sono arrivate le parole che ogni tifoso del Napoli avrebbe preferito non ascoltare.

Lazio, Tare sulla possibilità dello scudetto al Napoli già oggi: “Speriamo di rimandare questa festa”

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ a pochi minuti dall’inizio della sfida di San Siro tra la sua squadra e l’Inter dell’ex Simone Inzaghi. Una gara dal peso specifico enorme, in modo particolare per i nerazzurri, costretti a vincere per non scivolare troppo in basso.

La vittoria di ieri dell’Atalanta, infatti, ha complicato ulteriormente i piani per la qualificazione europea della formazione di Simone Inzaghi. Dal canto suo, la Lazio vuole reagire prontamente dopo la sconfitta casalinga di sabato 22 aprile contro il Torino. I biancocelesti sono ancora secondi con due punti di vantaggio sulla Juventus e quattro su Milan e Roma, in campo già nella giornata di ieri.

“Penso che sia giusto giocare queste partite di prima fascia negli orari adeguati. Sarebbe fondamentale per lo spettacolo. Allo stesso modo dobbiamo pensare a noi e ai nostri obiettivi, che non riguardano il Napoli pertanto oggi cercheremo di vincere questa partita e rimandare la loro festa”, ha detto Tare ai microfoni di ‘Sky Sport’.