😮 Mercato Napoli, super colpo in attacco: Osimhen, cambia tutto?

Gli ultimi risvolti della faccenda di calciomercato stanno modificando gli equilibri per il Napoli e ciò riguarda principalmente quanto accadrà con Victor Osimhen.

Al termine di Napoli-Salernitana lo sguardo di Victor Osimhen era sommesso. Il bomber nigeriano è rimasto deluso dal non essere riuscito a dare la gioia che la città e lo stadio pieno attendevano, ovvero la matematica della vittoria contro i granata, la quale avrebbe consegnato anticipatamente il titolo di campione d’Italia agli azzurri. Un risultato soltanto rimandato, che potrebbe divenire realtà già in settimana, a seconda del risultato di Lazio-Sassuolo e Udinese-Napoli.

Le emozioni dell’attaccante del Napoli sono dovute al grande desiderio di corrispondere l’amore del popolo partenopeo con un trionfo atteso da un trentennio. Probabilmente, tra questi sentimenti c’è anche la consapevolezza che potrebbero essere gli ultimi mesi dell’attaccante africano a difesa dei colori azzurri.

Le offerte per lui non mancano e potrebbe realizzare presto il desiderio di sempre di giocare in Premier League oppure in una squadra che annualmente lotta per la vittoria della Champions League, dopo essersi chiaramente affermato come tra i migliori attaccanti in circolazione, grazie anche al contributo dell’impeccabile intesa col georgiano Kvaratskhelia.

Bayern Monaco o PSG? Ora Osimhen è più vicini alla Francia, il motivo

Una delle pretendenti per il giocatore del Napoli pare possa rivedere il suo interesse. Si tratta del Bayern Monaco, secondo le informazioni diffuse dalla stampa tedesca. Nelle scorse settimane, per stessa ammissione di Thomas Tuchel, gli occhi dei bavaresi erano puntati su Victor Osimhen, ma il raggio d’azione si sarebbe esteso anche ad altri nomi. Parte infatti che alla dirigenza del club di Bundesliga piaccia Randal Kolo Muani.

L’avvicinamento all’attaccante classe 1998 dell’Eintracht Francoforte si sarebbe tramutato già in una vera e propria trattativa, nel tentativo di inibire i passi del PSG, il quale non ha nascosto a suo volta l’apprezzamento nei riguardi del bomber. Pare che i dialoghi fra il Bayern Monaco e l’Eintracht Francoforte siamo positivi e l’operazione potrebbe concludersi addirittura per una cifra vicina ai 100 milioni di euro, compresi bonus. Se così fosse, chiaramente Victor Osimhen smetterebbe di essere un obiettivo dei bavaresi ma potrebbe divenire una priorità del PSG, che a sua volte lo ha nella lista dei desideri.