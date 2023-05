😱 Napoli, che colpo di De Laurentiis: il regalo oltre la beffa-Salernitana

La giornata di ieri porta un’ottima notizia per Aurelio De Laurentiis. Ecco cosa è accaduto che fa felice il patron del Napoli.

La giornata di ieri è stata quella della festa Scudetto rimandata. Il Napoli, per la matematica aveva bisogno di una combinazione di risultati che non si è verificata. Gli azzurri comunque guadagnano un punto sulla Lazio seconda in classifica e adesso ad Udine basterà un pareggio, o che i biancocelesti non vincano a Sassuolo, per poter esultare.

Aurelio De Laurentiis però può sorridere anche per un’altra notizia che riguarda il calciomercato. Con la vittoria di ieri sul campo dello Spezia, la terza in altrettante gare, per il Monza è arrivata l’aritmetica salvezza. Una notizia che interesserebbe relativamente il Napoli se non fosse per il fatto che la matematica permanenza in Serie A porta con se il riscatto automatico di Andrea Petagna e quindi il conseguente ingresso di milioni in entrata per le casse del Napoli.

La società di Silvio Berlusconi dovrà quindi versare al Napoli 11,5 milioni di euro. Petagna non è il solo acquistato da Galliani questa estate con la medesima formula. Anche altri calciatori della rosa dei biancorossi sono stati acquistati con prestito con obbligo di riscatto in caso di ottenimento della permanenza in massima serie. Stiamo parlando di Pessina, Marì, Cragno e Caprari che porteranno ai lombardi un esborso totale, Petagna compreso, di 44 milioni di euro.

Monza, scatta in automatico il riscatto di Petagna

In questa stagione Andrea Petagna ha giocato 27 partite con la maglia del Monza, la metà però da subentrato, siglando 3 reti tra Serie A e Coppa Italia. Numeri al punto di vista realizzativo non eccezionali, ai quali vanno però aggiunti 6 assist che invece certificano un lavoro di squadra di buon livello. Di certo a Monza sono comunque rimasti soddisfatti del contributo del calciatore alla causa biancorossa e alla salvezza che, prima dell’arrivo di Palladino in panchina, sembrava complicata.

Con la maglia del Napoli invece Petagna ha giocato due stagioni collezionando 68 presenze e segnando 9 gol. Centri che, a questo punto, rimarranno tali a meno di clamorosi ritorni in futuro dell’ex attaccante dell’Atalanta con la maglia azzurra del Napoli.