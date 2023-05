Napoli, pronta una soluzione impensabile al Nord per lo Scudetto

Clamorosa ipotesi per quanto riguarda il Napoli in vista del match contro l’Udinese. Ecco costa stanno valutando gli azzurri.

Il pareggio contro la Salernitana di ieri pomeriggio rimanda la festa Scudetto, ma il contemporaneo ko della Lazio e il pareggio della Juventus consente agli azzurri di poter ottenere la matematica anche con un pareggio ad Udine. Indipendentemente dal risultato della Lazio infatti al Napoli basterà un pari per ottenere la matematica vittoria del terzo titolo della sua storia.

Dopo quanto le autorità hanno messo in campo nella giornata di ieri si pensa anche alla possibilità che gli azzurri possano conquistare il titolo nel turno infrasettimanale di giovedì. O addirittura non giocando se la Lazio non farà risultato pieno a Sassuolo mercoledì sera. Il Napoli, qualora lo vincesse in questo turno infrasettimanale lo farebbe lontano dalla città, rendendo di conseguenza il suo rientro in aeroporto un tema sul tavolo delle autorità.

La preoccupazione principale è infatti legata ai disagi che si potrebbero creare all’aeroporto di Capodichino. Questo sia in caso di partita che si gioca alle 20,45, sia in caso di anticipo alle 18. In quest’ultimo caso, che in realtà sembra ormai poco probabile, il Napoli si ritroverebbe ad atterrare a notte fonde, mentre nel primo caso alle 23. Ecco che, secondo quanto riferisce Sky, si starebbe pensando ad un’alternativa insolita, ma che potrebbe risolvere molte beghe dal punto di vista dell’ordine pubblico.

Napoli, ipotesi soggiorno lungo ad Udine. Gli azzurri potrebbero rientrare due giorni dopo

L’idea che starebbe prendendo sempre più piede è quella legata ad soggiorno prolungato da parte degli azzurri in quel di Udine. Il Napoli infatti non tornerebbe a casa subito dopo il triplice fischio della partita contro l’Udinese, ma soggiornerebbe un altro giorno o altri due giorni nel capoluogo friuliano.

L’idea sarebbe poi quella di tornare direttamente in tempo per il match casalingo al Maradona contro la Fiorentina previsto per domenica pomeriggio. In ogni caso al momento sono ancora in corso valutazioni sulla fattibilità dell’ipotesi e nelle prossime ore si saprà di più.