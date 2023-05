Udinese-Napoli, Marino è netto: sentenza secca prima del match

Il Napoli se la vedrà, con il turno infrasettimanale, con l’Udinese che vuole riscattarsi dalla sconfitta subita a Lecce. Le parole di Marino.

Il Napoli ha semplicemente rimandato la festa per l’ufficialità della vittoria dello Scudetto. Giovedì se la vedrà alla Dacia Arena contro l’Udinese e ce la metterà tutta per sfruttare al meglio l’occasione. Nel mentre è arrivato un commento proprio da parte del direttore dell’area tecnica del club avversario, Pierpaolo Marino.

Da un lato quindi c’è il Napoli che vuole vincere lo Scudetto, o meglio vuole l’ufficialità di un trofeo già conquistato da mesi. Dall’altro c’è però l’Udinese che vuole riscattare la sconfitta registrata all’ultima di Serie A contro il Lecce.

Non sarà perciò una gara semplice per la squadra di Luciano Spalletti, che ce la deve mettere tutta. A parlare poi del match e non solo è stato anche il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ed ex Napoli, Pierpaolo Marino. Le sue parole.

Napoli, Marino chiaro sulla sfida che l’Udinese vuole giocare e sulla possibilità di spostare il match

A ‘SportItalia’, a pochi giorni dal match che l’Udinese giocherà contro il Napoli, ha parlato il direttore dell’area tecnica Pierpaolo Marino: “Negli anni 80 si diceva: l’unica cosa che funzione è il calcio, perché sa dare certezze. Io non posso dare colpe alla Lega perché il calcio è cambiato, con i broadcaster. Poi c’è il problema delle prefetture, degli scontri tra tifosi che non dovevano esserci. Però oggi andrebbe rimodulato il meccanismo per dare maggiori certezze, nel rispetto di chi compra il biglietto per andare alla partita. Questa settimana la gente ha dovuto spostare i propri impegni. A livello di marketing non è bello, ma non do colpa alla Lega Serie A“.

“Vogliamo approcciare in maniera diversa dalla gara di Lecce – ha poi aggiunto Marino – dove non siamo stati all’altezza dei nostri valori e potenzialità. La squadra avrà una reazione d’orgoglio nonostante le tante assenze. Sono sicuro che questo gruppo saprà fare una figura migliore. L’Udinese non è quella di Lecce. Conta poco però l’impegno dell’Udinese. Il Napoli lo scudetto lo può vincere indipendentemente dal risultato di questa partita”.