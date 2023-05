Udinese-Napoli, cambia tutto: l’ultim’ora spiazza tutti

La conquista dello Scudetto per il Napoli potrebbe arrivare contro l’Udinese: ecco cos’è stato deciso per il turno infrasettimanale.

Il Napoli, complice il pareggio registrato contro la Salernitana nella giornata di ieri, ha dovuto rimandare la festa per la conquista matematica e ufficiale dello Scudetto. Questa potrebbe ora arrivare ora contro l’Udinese, nel corso del turno infrasettimanale, se gli azzurri dovessero vincere e la Lazio non dovesse ottenere la vittoria col Sassuolo. Nel frattempo è arrivata anche la comunicazione per le decisioni prese in merito al match.

Il Napoli dovrà attendere solamente un altro po’ per la festa, iniziata già da mesi e mesi e solamente rinviata di qualche giorno. A preoccupare la prefettura è però una possibile vittoria matematica del titolo con il turno infrasettimanale che è già molto vicino.

Si è perciò pensato in un primo momento di spostare l’orario del match contro l’Udinese, visto che la gara si giocherà giovedì sera. Adesso è stato deciso, ufficialmente, come ci si organizzerà per l’evento.

Napoli, spostamenti in vista del turno infrasettimanale? Ecco cosa è stato deciso per il match contro l’Udinese

Secondo quanto riferito pochi minuti fa da ‘Il Mattino’, dunque, Udinese-Napoli si giocherà come da programma. Ovvero giovedì alle ore 20:45. “Nessuno slittamento – si legge. La Lega Serie A e DAZN, dopo aver consultato i due club, hanno deciso per la conferma di quanto stabilito nei giorni passati. Domani in prefettura verrà definito il piano di sicurezza dei prossimi giorni”. Ma le novità non sono finite qui.

Il quotidiano fa sapere che non ci saranno spostamenti di giorno e d’orario questa volta. Eppure, come si legge: “Per motivi di ordine pubblico l’aereo del Napoli tornerà solo venerdì mattina. E non nella notte subito dopo il match. Questo per evitare che Capodichino resti paralizzato nella notte”. La paura è infatti proprio quella che in città possa scoppiare il caos a notte fonda e si spera così che si possa in questo modo evitare quanto più possibile che si creino disagi.