Napoli-Salernitana, esplode il caos: è successo prima del match

Napoli-Salernitana è andata in scena questo pomeriggio al Diego Armando Maradona e ha registrato un pareggio, ma all’esterno dello stadio è esploso il caos.

Napoli, contro la Salernitana è caos con i tifosi: questi i fatti accaduti che hanno preoccupato

A Napoli si sono riversati, per le strade della città, centinaia e centinaia di tifosi per festeggiare la vittoria dello Scudetto che per il momento è solo stata rimandata. Perché l’Inter ha vinto in casa con la Lazio, ma la squadra di Luciano Spalletti non è riuscita a fare altrettanto con la Salernitana di Sousa. Il derby della Campania è terminato con il pareggio di 1-1.

Tanti i tifosi in festa per le strade di Napoli quindi. Eppure ci sono stati dei momenti di panico che hanno preoccupato i numerosi presenti. Intanto, come riferito dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, un tifoso è stato aggredito da un automobilista. Secondo quanto ricostruito, il conducente dell’auto avrebbe perso la pazienza e, sceso dalla macchina, avrebbe accoltellato un tifoso di 38 anni prima di scappare via. Per fortuna non sono stati intaccati organi vitali e al tifoso azzurro, ricoverato all’Ospedale San Paolo, sono stati dati 10 giorni di prognosi.

Ma non è finita qui. Perché come mostrato in un video dalla pagina ‘Instagram’ di ‘Welcometofavelas_4k’, un’anziana signora avrebbe fatto ricadere dal balcone acqua e candeggina su alcuni tifosi in festa. Insomma, un vero e proprio caos spesso e volentieri difficile da gestire.