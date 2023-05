“Prevedo polemiche…”: Udinese-Napoli, la brutta previsione di Alvino

Commento sarcastico del giornalista Carlo Alvino in merito al possibile cambio di orario di Udinese-Napoli: il motivo del messaggio.

Festa rimandata. Napoli-Salernitana non è stata l’occasione giusta per festeggiare il titolo di campione d’Italia per la squadra azzurra. O meglio, era tutto predisposto ma una rete di Dia durante il secondo tempo nella porta di Alex Meret ha visto sfumare la grande possibilità confezionata da un gol precedente di Mathias Olivera e precedentemente propiziata dalla vittoria dell’Inter in casa contro la Lazio.

La festa di Fuorigrotta e dintorni è stata contenuta dai risultati e rimandata. Ora bisognerà ritornare con i fogli in mano a fare i conti con la matematica, la quale potrebbe tardare decisamente meno del previsto. Mercoledì sera Lazio-Sassuolo senza la vittoria della formazione di Maurizio Sarri potrebbe consegnare dal divano il titolo agli azzurri oppure basterà attendere il risultato positivo di Udinese-Napoli, prevista in calendario giovedì.

Ecco, proprio a tal proposito si stanno facendo delle valutazioni. Non è da escludere che la gara, prevista ad oggi per le 20:45, sia anticipata alle 18:00 per rendere meno difficoltoso quanto ne conseguirebbe, per ciò che concerne l’eventuale festeggiamento della vittoria da parte dei sostenitori del Napoli.

Udinese-Napoli, il tweet di Alvino sul Prefetto Marchesiello e lo spostamento dell’orario del match

L’ultima parola spetterà al Prefetto di Udine, il quale si dovrebbe pronunciare al massimo domani in tarda mattinata. Lo ha scritto su Twitter anche il giornalista di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, Carlo Alvino, senza sottrarre una punta di sarcasmo in virtù di vecchie polemiche che hanno coinvolto le vicende giudiziarie della Juventus: “A decidere sull’orario di Udinese-Napoli sarà il Prefetto di Udine, il dott. Massimo Marchesiello, napoletano di nascita. Prevedo polemiche … a prescindere … come avrebbe detto il grande Totò”.

A decidere sull’orario di #UdineseNapoli sarà il Prefetto di Udine, il dott. Massimo Marchesiello, napoletano di nascita. Prevedo polemiche … a prescindere … come avrebbe detto il grande Totò 😜 — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 1, 2023

Nel frattempo si sta prendendo in considerazione anche la possibilità di trasmettere la sfida della ‘Dacia Arena’ in diretta sui maxi-schermi dello ‘Stadio Diego Armando Maradona’ di Napoli, aperto per l’occasione ai tifosi, di modo tale da consentire un luogo di concentrazione per la festa eventuale, magari coinvolgendo anche la squadra di ritorno da Udine. Le autorità prenderanno le necessarie misure. Toccherà infatti all’Osservatorio e al Casms dare il via all’adozione del provvedimento.