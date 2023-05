“Come City e Real Madrid”: Napoli, la sentenza spiazza tutti

La stagione ha fornito indicazioni importanti sul Napoli: le caratteristiche della squadra di Spalletti sono state sottolineate anche da un ex calciatore della Juventus

Il Napoli conta le ore prima di festeggiare lo scudetto. Il secondo match ball a disposizione per la squadra di Luciano Spalletti arriverà nel turno infrasettimanale. Il pareggio con la Salernitana è stato smaltito. La delusione iniziale dei calciatori azzurri è stata superata anche attraverso la fiducia e l’entusiasmo dei tifosi.

La mente dunque è già proiettata all’impegno con l’Udinese. Intanto, sulla formazione partenopea si è espresso un ex calciatore della Juventus. Pungolato a riguardo, l’ex centrocampista ha fatto una comparazione tra i bianconeri di Max Allegri e il gruppo capitanato da Giovanni Di Lorenzo.

Olivera cita il Napoli parlando della Juventus: “I bianconeri possono essere dominanti e intensi come gli azzurri ma Allegri non chiede questo”

L’ex centrocampista tra le altre della Juventus Ruben Olivera è stato raggiunto da ‘TuttoJuve.com’. L’uruguagio, che con la maglia bianconera ha giocato tra il 2004 e il 2007, ha fatto un raffronto con il Napoli durante la sua dichiarazione.

Il giocatore sudamericano si è soffermato sulla mancanza di intensità e veemenza della Juventus. Posto davanti alla questione, OIivera è stato molto chiaro: “Con la rosa a disposizione, la Juventus ha le carte in regola per risultare intensa e dominante come altre squadre, vedi ad esempio il Manchester City, il Real Madrid e il Napoli. Probabilmente però tutto questo non viene richiesto dall’allenatore”, ha continuato l’uruguagio, che ha poi aggiunto: “Non è mai semplice giudicare quando si osserva da fuori. L’impressione dall’esterno però è che la Juventus faccia davvero troppa fatica. La squadra è irriconoscibile. Nonostante siamo ormai a fine campionato non ha ancora raggiunto un’identità precisa”, ha concluso Olivera in maniera severa. Le parole del sudamericano faranno felici anche i calciatori del Napoli, accostati per gioco a due grandi top club europei.