“Fa paura…”: mercato Napoli, nuovo capolavoro di Giuntoli

Il Napoli è pronto a festeggiare, ma Giuntoli prepara già il capolavoro per la prossima sessione di calciomercato. Ecco svelato tutto, tifosi spiazzati

Non manca molto. Ancora un punto e il Napoli sarà matematicamente campione di Italia per la terza volta nella propria storia. La rete di Dia ha soltanto allungato la festa, che è pronta a deflagrare in tutta la città dopo le prove generali di domenica. Un risultato che la formazione di Luciano Spalletti aspetta di blindare e ottenere in questa giornata di campionato, quando i suoi saranno ospiti dell’Udinese nella ostica cornice della Dacia Arena.

Contro i friulani, al Napoli basterà un pareggio per laurearsi campione. Addirittura, se la Lazio non riuscisse a battere il Sassuolo nel mercoledì di campionato, gli azzurri guadagnerebbero lo Scudetto ancor prima di scendere in campo contro l’Udinese. Uno scenario che i tifosi azzurri anelano, mentre la dirigenza è già al lavoro per la prossima stagione. Sotto traccia, Cristiano Giuntoli si prepara a calare l’ennesimo jolly della propria gestione in azzurro.

Napoli, Giuntoli prepara il jolly da calare in estate: c’è anche l’investitura del DS

Dopotutto, se il Napoli è riuscito a vincere lo Scudetto è merito anche del proprio direttore sportivo, che ha preso scelte illuminate e coraggiose al momento giusto. Un qualcosa che si può ripetere anche durante la prossima estate, in attesa di capire quale sarà il futuro di alcuni big come Zielinski. L’erede del polacco, però, sarebbe già delineato e risponderebbe al nome di Samardzic.

“E’ un pupillo storico di Giuntoli, quindi non mi sorprende l’interesse del Napoli“: parola di Peppe Cannella, direttore sportivo ed intermediario, che ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ ha commentato l’eventuale colpo degli azzurri. “Ricordo quando gli azzurri presero Zielinski, investendo con audacia e visione – continua Cannella – Quindi perché non farlo anche con Samardzic? Ha un sinistro che fa paura… Deve migliorare solo nella capacità organica, ma le sue qualità non si discutono. Ad oggi è uno dei prodotti migliori della nostra Serie A, peccato solo che non sia un italiano da spendere anche in Nazionale”.