“Noi come il Napoli…”: il paragone fa discutere e spiazza tutti

La stagione del Napoli mette gli azzurri come punto di riferimento calcistico. Ecco che arriva il paragone che non ti aspetti.

La stagione del Napoli è senz’altro di altissimo livello. Quanto fatto dagli uomini di Spalletti ha fatto si che gli azzurri divenissero, per molti addetti ai lavori, un vero e proprio punto di riferimento per gioco in campo, ma anche per gestione sportiva e progetto societario. E naturalmente non mancano paragoni con gli azzurri.

L’ultimo, in ordine di tempo, è quello rivelato dal direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi il quale, dopo la meritatissima promozione diretta dei suoi in Serie A, ha dichiarato ai microfoni di Radio CRC: “In molti quest’anno ci hanno paragonato agli azzurri. Hanno detto noi come il Napoli per il modo in cui abbiamo condotto il campionato. Peccato che ieri non era presente il presidente. Avrebbe meritato anche lui questa bellissima festa. E’ stata una serata fantastica.”

Il direttore sportivo poi fa i complimenti ai suoi: “Siamo la dimostrazione che il calcio lo puoi fare anche nei piccoli centri. Non è necessario per forza essere una grande città. Il calcio italiano ha bisogno di realtà come la nostra, dove con attenzione e programmazione puoi ottenere dei grandi risultati. Poi sono anche contento che ieri la promozione è arrivata con due gol di due napoletani come Roberto Insigne e Borrelli.”

Napoli, dalla neopromossa Frosinone arrivano i complimenti per la grande stagione

“Ci sono diversi protagonisti in questo Napoli.” ha continuato Angelozzi. “Spalletti è certamente uno di questi. E’ uno dei migliori in Italia e in Europa. E’ stata brava la società a creargli un cuscinetto attorno. Per ottenere risultati ci vuole grande competenza, non ti puoi improvvisare dirigente o allenatore. Altrimenti tutti lo potrebbero fare e tutti lo sarebbero.”

Meriti anche al suo collega Cristiano Giuntoli: “Quando fai certe scelte hai indubbiamente tanti meriti. Il direttore sportivo è uno che lavora quotidianamente e quotidianamente è chiamato a fare scelte, a prendere decisioni sul mercato. Ci sono giocatori che davvero solo Giuntoli e pochi altri conoscevano in Italia e in Europa. Poi però li devi portare a Napoli, devi prenderti la responsabilità di portarli a Napoli.”