“Tifavo Juve, ma…”: Napoli, confessione improvvisa e tifosi sorpresi

Napoli, occhio alla confessione improvvisa che spiazza tutti i tifosi: “Tifavo Juve, ma…”. Ecco svelato tutto, a pochi giorni dalla festa per lo Scudetto.

Ancora qualche giorno e Napoli potrà finalmente esplodere di gioia. Il terzo e storico Scudetto è ormai alle porte, distante soltanto un punto dall’aritmetica certezza. La mancata vittoria con la Salernitana non ha di certo smorzato la festa e la voglia di esultare del popolo partenopeo, che al contrario attende impaziente. Il gol di Dia, difatti, ha soltanto dilazionato e allungato la crisalide di gioia che si è creata tra le vie della città.

Ragion per cui, festa rimandata e non certo annullata. Napoli ed il Napoli si preparano per questo turno infrasettimanale, con gli azzurri che saranno ospiti giovedì sera contro l’Udinese alla Dacia Arena. Una gara che sarà visibile allo Stadio Maradona, con tanti maxi-schermi che simuleranno la gara dal Friuli nell’impianto di Fuorigrotta per i 60mila che si preparano ad affollare gli spalti. “È lo stadio dei napoletani, continueremo a lavorarci”: parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ai microfoni di Sportitalia.

Napoli, la confessione improvvisa del Sindaco Manfredi spiazza tutti: ecco svelato il motivo

Alla nota emittente, il primo cittadino del capoluogo campano si è raccontato e ha raccontato il momento di gioia che ha avvolto il proprio Comune. E che lui in primis sta regolando con la sua amministrazione: “Spostare la gara alla domenica sera è stato importante per garantire la sicurezza dei festeggiamenti”, ha spiegato Manfredi. Che di qui poi ha aggiunto: “Sono fiero di come tutti si sono comportati”.

Di qui, il Sindaco di Napoli spiazza tutti i tifosi con una confessione improvvisa: “Da bambino sì, è vero: tifavo Juve, ma non seguivo molto il calcio – spiega sorridendo – Adesso, però, è incomparabile l’emozione e la gioia che sto provando per il Napoli in questi ultimi periodi. Sono il Sindaco dei Napoletani e mi sto sentendo vicinissimo alla gente come non mai. E quindi mai come adesso sono tifosi del Napoli e vicinissimo alla squadra di Spalletti. Ho il piacere ed il dovere di tifare per la squadra della città che rappresento”.