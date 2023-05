Sorpresa Napoli, accadrà a fine stagione: la decisione lascia increduli

Il Napoli prepara una sorpresa per dopo la fine della stagione, con un’iniziativa interessante che coinvolgerà un suo giocatore titolare.

L’annata del club partenopeo è stata fantastica sotto diversi punti di vista, e adesso aspetta solo di concludersi con la conquista ormai imminente dello scudetto. Nel frattempo, però, il Napoli prepara delle sorprese per il prossimo futuro, tra cui una che potrebbe riguardare una delle sue stelle. Niente a che vedere con il calciomercato, ma anzi un ‘regalo’ ad alcuni tifosi poco considerati fin qui, ma che saranno interessati a seguire il Napoli dal vivo.

Innanzitutto, però, ci sarà da attendere la fine della stagione, quando il campionato sarà concluso. Il prossimo obiettivo del Napoli è ovviamente ottenere una vittoria a Udine questo giovedì sera, conquistando così lo scudetto. Per il match successivo, in casa contro la Fiorentina, è inoltre già ufficiale il tutto esaurito al Maradona. Dopodiché mancheranno ancora quattro partite alla fine del campionato, che terminerà il 4 giugno contro la Sampdoria.

Successivamente a quella data, la squadra allenata da Luciano Spalletti potrebbe prendere parte a una tournée straordinaria all’estero, per incontrare alcuni tifosi stranieri. Ma la destinazione dei partenopei è veramente inaspettata e sorprendente, anche se perfettamente comprensibile. Secondo quanto riferito poco fa da ‘Sky Sport’, nell’estate del 2022 il Napoli potrebbe recarsi per un ciclo di amichevoli in Asia, e più precisamente in Corea del Sud.

Il Napoli a casa di Kim: tournée in Corea del Sud?

Per adesso è solo un’idea, ma decisamente suggestiva, sia a livello di esperienza che di introiti. L’arrivo, un anno fa, di Kim Min-jae come nuovo leader difensivo dopo l’addio di Koulibaly ha portato non poco interesse sul Napoli da parte dei fan di calcio coreani. Le prestazioni dell’ex centrale del Fenerbahçe non hanno fatto che consolidare questo rapporto, e la conquista dello scudetto sarà un altro traguardo importante per entrambi.

Kim diventerà infatti il primo coreano a vincere un titolo nazionale in Italia, e trattandosi di una vittoria storica come questa, il difensore asiatico sarà sempre più un simbolo in patria. Ecco perché diventa interessante anche a livello di marketing una simile trasferta, andando a rinforzare il brand azzurro in Estremo Oriente. Inoltre, questa mossa servirà ad accompagnare Kim a casa, dove in estate dovrà effettuare il servizio militare, obbligatorio nel paese asiatico.