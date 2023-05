Udinese-Napoli, il big è in forte dubbio: doccia fredda per il tecnico

Giovedi sera andrà in scena il posticipo della trentaduesima giornata di Serie A tra Udinese e il Napoli di Luciano Spalletti.

E’ tempo di turno infrasettimanale in Serie A. Il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato giovedi sera nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A contro l’Udinese, in una trasferta alla Dacia Arena. Inizialmente il match doveva andare in scena martedi, ma le decisioni di ordine pubblico prima di Napoli-Salernitana hanno letteralmente stravolto il calendario dell’attuale capolista del campionato.

Il club azzurro ha dovuto rimandare i festeggiamenti dopo il pari contro la squadra di Paulo Sousa e necessita di almeno un punto per poter festeggiare lo scudetto nella giornata di giovedi. Festeggiamenti che potrebbero arrivare anche prima in caso di stop della Lazio di Maurizio Sarri contro il Sassuolo, club comunque in ottima forma.

Non sarà semplice comunque la sfida per il club partenopeo che sarà quasi al completo per il match in terra Friulana. Terapie per Mario Rui, probabile assente in trasferta mentre potrebbe rientrare Politano, rientrato parzialmente in gruppo nell’allenamento odierno. Per il resto tutti i big saranno del match, in particolare c’è grande attesa visto la voglia di rivalsa di Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Napoli-Udinese, Beto in forte dubbio

Se per il Napoli Spalletti può sorridere con quasi tutta la rosa a disposizione, le cose sono ben diverse in casa friulana. Il tecnico Sottil è alle prese con una grana riguardante il suo principale calciatore, ancora in forte dubbio per la sfida con la capolista. Secondo quanto riporta Udineseblog il calciatore portoghese Beto si è riunito oggi in gruppo dopo i problemi alla schiena che lo hanno costretto a saltare l’ultimo match di campionato contro il Lecce. Nonostante ciò la presenza dell’attaccante resta in dubbio.

Situazione simile anche per il baby gioiello di origini napoletane Simone Pafundi, anch’egli in bilico per la sfida della Dacia Arena. Sottil valuterà entrambi in queste 48 ore e deciderà se schierarli dal primo minuto o portarli solo in panchina. Udinese-Napoli potrebbe vedere l’assenza di un grande protagonista. Tra l’altro Beto è da tempo un calciatore accostato al Napoli e sicuramente vorrebbe farsi notare.