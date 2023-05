“Parliamo di anticalcio…”: Napoli-Salernitana, sentenza durissima in diretta

Il giornalista napoletano è tornato sulla partita di domenica al Maradona tra il Napoli e la Salernitana: ecco il suo pensiero sull’1-1 maturato in campo

La rete di Dia a pochi minuti dal traguardo e dallo scudetto ha generato un pizzico di amarezza per il Napoli, convinto di poter chiudere la corsa scudetto già prima del primo maggio. Così non è stato però perché i granata di Paulo Sousa hanno tenuto in piedi la partita malgrado il gol siglato da Mathias Olivera sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

L’1-0, che non è mai un risultato sicuro, si è trasformato così in beffa quando l’attaccante della Salernitana ha firmato una splendida marcatura cominciando la sua giocata con un tunnel ai danni di Victor Osimhen, tra i più colpiti per il pari al termine della sfida del Maradona. Sulla prestazione dei granata si è espresso in queste ore Carlo Alvino. Le parole del giornalista nei confronti della formazione di Sousa sono state impietose.

Napoli, Alvino: “Complimenti alla Salernitana? I dati non giustificano il risultato ottenuto, si è trattato dell’anticalcio”

Carlo Alvino ha parlato a ‘TeleA’ nel corso di ‘Terzo Tempo’. Il giornalista napoletano è tornato sulla partita contro la Salernitana. Il pari dei granata ha prolungato di qualche giorno l’attesa della città prima della celebrazione del terzo scudetto.

La festa per un titolo che manca da 33 anni è stata spostata di qualche ora dal gol di Dia, che ha fatto esultare e non poco a Salerno, come in queste ore hanno testimoniato le immagini riprese da Ochoa dopo il rientro della formazione di Paulo Sousa in città. Il pareggio di domenica è stato commentato da Alvino, che si è mostrato molto critico nei confronti della Salernitana.

“I dati ci aiutano a comprendere che parliamo di anticalcio. Molti si professano addetti ai lavori ma non possono fare i complimenti alla Salernitana. La fortuna è stata dalla loro parte ma la prestazione non meritava quel risultato. Si salva comunque la tenuta mentale mostrata dai granata. Una caratteristica figlia della voglia e dell’accompagnamento dei tifosi”. La prestazione dei granata al Maradona, dunque, non ha certamente convinto Alvino. Nel corso della sfida, la squadra di Spalletti ha calciato 24 volte, 8 delle quali in porta. Gli ospiti si sono presentati al tiro in cinque circostanze e solo un’altra volta hanno colpito lo specchio oltre all’occasione della rete di Dia.