Napoli, arriva l’annuncio! Si farà al Maradona, la decisione di club e Prefettura

E’ arrivata la decisione del presidente Aurelio De Laurentiis e del Prefetto: tifosi in festa, ecco cosa accadrà durante la partita tra Napoli ed Udinese.

La festa solo rinviata. Domenica sembrava la giornata giusta per il Napoli, festeggiare lo Scudetto atteso da 33 anni. Il pareggio contro la Salernitana, però, ha di fatto rovinato i piani dei tifosi e della società che sembrava pronta a far partire i festeggiamenti. Tutto rimandato, qualcuno deluso ma ora è già tempo di pensare a quella che sarà la partita contro l’Udinese. Già domani il Napoli potrebbe festeggiare lo Scudetto qualora la Lazio non dovesse vincere contro il Sassuolo. Di contro, invece, basterebbe un pareggio alla Dacia Arena per dirsi matematicamente campioni d’Italia.

Cosa succederà a Napoli? Se la squadra avesse vinto al Diego Armando Maradona, ovviamente, il tutto sarebbe nato in città: una grande festa che avrebbe coinvolto le strade, dallo Stadio fino al centro storico. Cosi non è stato (ancora), ed ora si attende quella che sarà la partita che potrebbe essere decisiva contro l’Udinese. Ed anche il club azzurro sta preparando tutti ed è arrivato anche l’annuncio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli, ecco l’annuncio del presidente: maxischermo al Maradona, 5 euro il biglietto

Il Napoli ha concordato con la Prefettura una misura per attirare nuovamente la gente a Fuorigrotta. Dentro lo stadio verranno apposti 8 maxischermi, uno di fronte ad ogni settore dello stadio, per seguire la partita della squadra contro l’Udinese. Questo l’annuncio fatto questa mattina al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svolto questa mattina in Prefettura., con i biglietti che costeranno 5 euro.

L’incasso verrà devoluto in beneficenza: un bel gesto da parte del club ed un ottimo decisione anche per rendere la festa più viva, attirando pubblico allo stadio e provando a ripartire da dove ci si è fermati, prima della partita contro la Salernitana. E’ tutto pronto, manca poco alla partita con l’Udinese e la città ha ancora voglia di festeggiare. Qualsiasi si è visto in occasione del derby giocato contro i granata.