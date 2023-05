Napoli, pioggia di milioni in arrivo: De Laurentiis esulta ancora

Il Napoli riceve un’altra ottima notizia, che non fa che confermare l’eccezionale clima d’esaltazione in vista dello scudetto imminente.

L’entusiasmo è altissimo, nel capoluogo partenopeo, in cui ormai i tifosi pregustano ormai lo storico terzo scudetto, per il quale mancano pochissimi punti. E questa frenesia si avverte ormai dovunque in città, non solo allo stadio, caricando ulteriormente l’ambiente e la squadra di Spalletti. Già giovedì sera contro l’Udinese potrebbe arrivare la conferma matematica del titolo nazionale, ma questo sarà solo l’inizio di una lunga festa.

Quest’oggi è stato confermato che il match di Udine si disputerà, come previsto, alle ore 20.45, nonostante le preoccupazioni in merito all’ordine pubblico. La partita era già stata spostata da martedì a giovedì sera, dopo lo slittamento a domenica del derby contro la Salernitana. Ma proprio dopo il pareggio contro i rivali granata, che aveva rimandato la festa scudetto, era emersa la possibilità di un altro spostamento d’orario della trasferta in Friuli.

Evento che non si è verificato, ma che comunque comporta che, in caso di risultato favorevole, il Napoli potrà essere proclamato campione d’Italia lontano da casa. Non esattamente una situazione ideale, per chi si attendeva un trionfo in grande stile domenica al Maradona, ma le ultime notizie possono lo stesso far sorridere De Laurentiis. Infatti, per il Napoli si attende un rientro in città veramente speciale ed emozionante.

Napoli, è febbre da scudetto: ennesimo sold-out al Maradona

Se giovedì Spalletti e i suoi ragazzi riusciranno a prendersi definitivamente il titolo della Serie A, Napoli e i suoi tifosi festeggeranno anche se da distante. Ma non faranno mancare la festa ai loro beniamini al momento del ritorno a casa e, soprattutto, della prossima sfida tra le mura amiche. Per la prossima gara al Maradona, prevista per domenica 7 maggio contro la Fiorentina, ci sarà infatti il tutto esaurito allo stadio di Fuorigrotta.

Questa mattina si sono infatti esaurite le ultime scorte di tagliandi per la gara contro i viola, che si giocherà domenica prossima alle ore 18.00 nel capoluogo campano. Potrebbe essere la prima partita del Napoli da campione d’Italia, e i tifosi non vogliono certo mancare a questo evento storico. Per l’ennesima volta in stagione la squadra partenopea farà registrare un’affluenza superiore ai 50.000 spettatori nel proprio impianto.