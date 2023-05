Quando rientrerà il Napoli da Udine? Doppia ipotesi, l’annuncio di ADL

Contro l’Udinese ci sarà la possibilità di conquistare il punto decisivo per la conquista dello Scudetto. Ma quando tornerà il Napoli da Udine?

A Napoli c’è voglia di festeggiare. Quella di domenica è stata soltanto una festa rimandata anche se, va detto, ha deluso diversi tifosi presenti al Maradona ma anche in giro per al città. Sembrava tutto pronto, ma evidentemente pochi avevano fatto i conti con la Salernitana e la voglia dei granata di far bene a Fuorigrotta, Di fatto, quello conquistato nel pomeriggio di domenica è stato il nono risultato utile consecutive, dato che attesta ancora una volta quanto stia facendo bene Paulo Sousa sulla panchina della squadra granata. Tutto rinviato, dunque, ma Spalletti è sicuro: quel punto che resta verrà fatto. L’allenatore azzurro lo ha chiarito anche nel post partita, tranquillando tutti.

Si, ma quando si potrà festeggiare la matematica conquista dello Scudetto? In teoria già domani, prima che il Napoli scende in campo. Se la Lazio non dovesse vincere contro il Sassuolo nel suo match infrasettimanale, allora la squadra di Spalletti potrà dirsi Campione d’Italia. Viceversa bisognerà giocarsi quel punto rimanente alla Dacia Arena contro l’Udinese. Proprio in occasione della partita da giocare contro la squadra di Sottil, ci sono stati degli annunci importanti nella giornata di oggi, in occasione della conferenza stampa tenutasi insieme al Prefetto.

Napoli, quando tornerà la squadra da Udine? Il chiarimento di De Laurentiis

I tifosi azzurri avranno la possibilità di seguire la partita di giovedì sera anche allo Stadio Diego Armando Maradona. Il biglietto per entrare nell’impianto costerà 5 euro e l’incasso verrà devoluto in beneficenza. Un’iniziativa positiva da parte di club ed istituzioni, che vogliono evidentemente richiamare nuovamente a Fuorigrotta il fulcro di quelli che saranno i festeggiamenti. Certo, senza il Napoli che sarà ad Udine a giocare al sua partita. Ma quando rientrerà la squadra in città?

Su questo si è espresso propri il presidente Aurelio De Laurentiis. “Rientro da Udine? Questi sono fatti nostri perché dobbiamo tornare in sicurezza“, ha detto il patron del Napoli che non ha usato mezzi termini. “Rientreremo la mattina, in tarda mattinata, o probabilmente alle tre del pomeriggio”, le ipotesi messe sul tavolo dallo stesso De Laurentiis. I tifosi, ci sono pochi dubbi, aspetteranno la squadra anche tutta la notte per festeggiare uno Scudetto che manca da ben 33 anni.