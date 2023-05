Divorzio Ronaldo, spunta un’immagine inequivocabile

Rottura tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: spunta un’immagine inequivocabile sullo stato della loro relazione

Non ci sono solo i problemi di campo a far penare Cristiano Ronaldo nel suo esilio dorato in Arabia Saudita. Il suo Al-Nassr, che per ingaggiarlo lo ha ricoperto d’oro (200 milioni di euro in due anni e mezzo), è secondo in classifica, dietro all’Al Ittihad ed è stato eliminato in semifinale di “King’s Cup” dall’Al Wehda.

Un ko che ha fatto seguito a quello in campionato contro l’Al Hilal che fatto scivolare l’Al-Nassr a meno 3 dalla vetta. Troppo per i tifosi tanto che il Presidente del CdA del club, Musalli Al-Muammar, si sarebbe lasciato sfuggire, secondo quanto riportato dai media sauditi, una pesante dichiarazione sul conto del fuoriclasse portoghese: “Sono stato truffato solo due volte nella mia vita. La prima volta quando ho chiesto tre kebab e me ne hanno dati solo due. La seconda quando ho ingaggiato Cristiano Ronaldo”.

Se, dunque, l’avventura nel campionato saudita non sta prendendo la piega immaginata dall’ex dei Red Devils, neanche tra le mura domestiche la situazione è delle migliori tanto che si rincorrono voci di una crisi con la sua compagna Georgina Rodriguez.

Ronaldo, spunta lo scatto che mette a tacere le voci di crisi

Un tam-tam che ha spinto lo stesso Cristiano Ronaldo a scendere in campo per tacitarlo con uno scatto che non dà adito a dubbi sul fatto che la sua storia d’amore con Georgina procede a gonfie vele. Cr7 ha postato sul suo profilo Instagram, dove vanta 580 milioni di follower, una foto che lo immortala mentre brinda e si scambia un tenero bacio con la sua anima gemella.

Cappellino in testa e t-shirt, Cristiano Ronaldo, come si legge nella didascalia a corredo del suddetto scatto (“Cheers for love“), brinda all’amore per la sua Georgina. La migliore risposta alle voci di crisi tra i due. Comunque, prima dell’ex attaccante, tra le altre, di Manchester United e Juventus, ci aveva pensato la modella e influencer a replicare ai rumor pubblicando sul suo account Instagram la strofa “L’invidioso inventa la voce, il pettegolo la diffonde e l’idiota ci crede” della canzone “Se muoio” di Romeo Santos.

Insomma, nessuna crisi, Cristiano e Georgina sono più innamorati che mai, con il loro amore che è più forte dei malevoli pettegolezzi messi in circolazione da chi, evidentemente, è invidioso della loro felicità e della loro vita meravigliosa.