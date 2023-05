“Modric e Lewandoswki al Napoli”: la rivelazione lascia i tifosi senza parole

La rivelazione arrivata in queste ore che ha ovviamente spiazzato i tifosi del Napoli. Sputano i nomi di Lewandowski e Modric…

Il Napoli si prepara a festeggiare il terzo Scudetto della sua storia, il primo da quando Aurelio De Laurentiis è presidente. Un traguardo ovviamente storico, che sta galvanizzando una piazza che aspettava da 33 anni la possibilità di festeggiare per questo motivo. Una stagione molto intensa, che ha visto il Napoli protagonista assoluto non soltanto in Italia ma anche in Europa. I quarti di finale di Champions League hanno rappresentato un altro step storico per la squadra, di fatto una meta mai raggiunta. La sfida col Milan, poi, ha visto gli azzurri eliminati sotto i colpi di una squadra che ha saputo sfruttare i punti deboli della compagine allenata da Luciano Spalletti.

Uno Scudetto che ovviamente porta la firma in calce di Luciano Spalletti, condottiero vero e proprio di questa squadra, ma anche dello stesso Aurelio De Laurentiis. Una storia, quella tra il presidente ed il Napoli, che ha visto anche tanti momenti difficili, come quelli iniziali quando il Napoli è ripartito dalla Serie C. Al tempo come dirigente di riferimento c’era Pierpaolo Marino, che ha saputo portare all’ombra del Vesuvio giocatori come Lavezzi, Hamsik e Gargano. Ci sono, però, dei retroscena molto interessanti che lo stesso Marino ha raccontato al ‘Corriere dello Sport’.

Napoli, la rivelazione di Marino: Modric e Lewandowski…

Il Napoli è partito dal basso con la consapevolezza da parte del suo neo patron di doversi affidare ad un uomo di esperienza, navigato nel mondo del calcio. Ecco perchè la scelta è ricaduta al tempo su Pierpaolo Marino che fin da subito riuscì a costruire una squadra importante per la categoria, al tempo la Serie C. Lo stesso Marino, come detto, ha raccontato degli aneddoti molto interessante riguardo la sua esperienza al Napoli, lasciandosi sfuggire anche dei particolari retroscena.

“Rimpianto? Non eravamo ancora in Serie A, si scrivevano sulla città cose indecenti e ovviamente false, perdemmo qualche occasione”, ha rivelato Marino. “Ma avevamo visto giusto: Modric, Robert Lewandowski esulta dopo il gol e Huntelaar. Non so se mi spiego. Non male, eh?”, le parole dell’ex dirigente azzurro. Chissà come sarebbe andata se uno questi giocatori avesse indossato la maglia azzurra…