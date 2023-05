“Tanto rumore per nulla”: Napoli, critica durissima in queste ore

Il Napoli si avvicina alla festa scudetto, un evento storico per il club e la città. Ma dalla stampa arriva una dura critica per la situazione attuale.

Fa discutere tutto il mondo, l’ormai imminente scudetto del Napoli. Domani sera i ragazzi di Spalletti potrebbe assicurarsi il titolo nazionale italiano in trasferta a Udine, ma già stasera la mancata vittoria della Lazio potrebbe decidere la Serie A. Il capoluogo campano prepara la festa scudetto, e da giorni si parla dei possibili problemi di ordine pubblico che ne potrebbero derivare.

Una storia che si è notata già nei giorni scorsi, con la corsa a cambiare data e orario del derby campano con la Salernitana, passato da sabato a domenica pomeriggio. Uno spostamento necessario a fare giocare il Napoli dopo la Lazio, in trasferta a San Siro con l’Inter. Ma, nonostante la caduta dei biancocelesti coi nerazzurri, il Napoli non è riuscito a imporsi sui rivali granata, e la festa scudetto è stata rimandata di pochi giorni.

Successivamente, si è cercato di anticipare, sempre per ragioni di ordine pubblico, Udinese-Napoli alle 18.00 di domani. Alla fine è stato confermato l’orario delle 20.45, dopo che già il match era slittato da martedì a giovedì a causa del cambio di data di quello con la Salernitana. Una situazione generale che ha però sollevato molte critiche sulla gestione da parte delle istituzioni, su cui oggi fa il punto il ‘Corriere della Sera’.

Festa scudetto Napoli: le accuse del ‘Corriere’

“L’eccezionalità c’è tutta, ma non può giustificare la mobilitazione di 2mila agenti di polizia” attacca il quotidiano milanese. Oltre alla polizia, parliamo anche “di ambulanze, di presidi ospedalieri mobili, di dispiegamento di agenti della polizia municipale al controllo dei varchi di accesso alla città e di ampie zone chiuse al traffico”. Insomma, una città bloccata, domenica scorsa, per una festa scudetto che nemmeno si è verificata. “Tanto rumore per nulla. Questo è successo lo scorso weekend quando la città era pronta a festeggiare l’aritmetico tricolore poi saltato”.

“Un piano imponente, quasi militare, messo a punto nell’incertezza dei risultati relativi a due partite” continua il quotidiano. Lo scudetto manca al Napoli dal 1990, ed è attesa una grande festa in città. Lo confermano anche i messaggi di allerta per i cittadini americani diffusi negli scorsi giorni dall’Ambasciata degli Stati Uniti. Il clima è rovente, in attesa di un risultato storico, che potrebbe essere raggiunto addirittura già stasera.