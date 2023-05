Udinese-Napoli, la decisione di De Laurentiis: ecco dove sarà giovedì

Il Napoli va a Udine per la trasferta che può valere lo scudetto, ma De Laurentiis non sarà con la squadra. Altri programmi per il presidente.

Può essere già oggi il giorno buono per lo scudetto, e Napoli si prepara già alla grande festa. Riepiloghiamo la situazione: primo in classifica con 18 punti sulla Lazio seconda, al club partenopeo basterebbe un punto per essere matematicamente campione d’Italia. Anzi, anche meno, perché gli azzurri di Spalletti giocano domani a Udine, ma già stasera possono diventare campioni senza nemmeno scendere in campo.

Tutto dipende infatti dalla Lazio del grande ex Maurizio Sarri, obbligata a vincere tutte le partite che mancano da qui alla fine della stagione. Se il Napoli le dovesse invece perdere tutte, si arriverebbe allo spareggio scudetto. Se ne deduce che, anche solo pareggiando stasera contro il Sassuolo, la Lazio concederebbe lo scudetto al Napoli prima ancora della sfida di Udine. Risultato non impossibile, dato che i biancocelesti vengono da due sconfitte consecutive.

Per cui, mentre i ragazzi di Luciano Spalletti partono in trasferta verso il Friuli, la città di Napoli si prepara a festeggiare già stasera, davanti alla tv. E ne sa qualcosa il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha scelto di non seguire la squadra alla Dacia Arena e restare invece in città. Domani sera, la società partenopea accoglierà lo stesso i tifosi dentro lo stadio Maradona per seguire a distanza i propri beniamini.

Febbre da scudetto: Napoli in trasferta, ma Maradona esaurito

In questa stagione eccezionale, il Napoli si è ormai abituato a vedere lo stadio Maradona sold out. Ma questa volta la situazione è abbastanza particolare: l’impianto di Fuorigrotta sarà tutto esaurito anche senza nessuno che ci gioca all’interno. Il club azzurro ha infatti organizzato una serata speciale con maxischermo e diretta dell’incontro di Udine per domani sera, alla quale presenzierà anche De Laurentiis.

Costo del biglietto di soli 5 euro, e in poche ore i posti sono andati tutti esauriti. 54.000 presenze, come annuncia stamattina il ‘Corriere dello Sport’, per accompagnare il Napoli a distanza nella gara scudetto. E non finisce qui, perché ci sarà nuovamente il sold out domenica prossima contro la Fiorentina, in quella che potrebbe essere la prima gara dei campioni d’Italia davanti al proprio pubblico.