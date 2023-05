Napoli, colpo tricolore: De Laurentiis investe subito il tesoretto

Il Napoli pensa già al prossimo mercato. Ecco chi potrebbe essere tra i primi colpi in entrata del prossimo Napoli, ma ad una condizione.

Senza alcun dubbio Victor Osimhen sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Non è detto che il Napoli alla fine se ne privi, considerando anche che De Laurentiis giustamente ha già fatto sapere che la cifra per la quale si separerebbe dal calciatore nigeriano e tutt’altro che economica. In caso però arrivasse l’offerta irrinunciabile, il Napoli avrebbe già in mente come reinvestire parte degli introiti.

Uno dei ruoli scoperti il prossimo anno è a centrocampo, dove Ndombele molto probabilmente non verrà riscattato. A questo punto, stando a quanto riporta il collega della RAI Ciro Venerato, si potrebbero aprire due scenari: uno con in cassa i soldi ricavati dalla cessione di Osimhen e un altro senza i soldi della cessione di Osimhen.

“La situazione dipende fortemente dalle risorse finanziarie a disposizione.” ha dichiarato Venerato ai microfoni di 1 Football Club. “Nel caso in cui si arrivasse a cedere Osimhen, il Napoli avrebbe a disposizione una base economica significativa da utilizzare per investire in altri reparti, potendo magari acquistare calciatori come Frattesi.”

Napoli, due nomi per il centrocampo: molto dipende dall’eventuale cessione di Osimhen

“Se, al contrario, Osimhen dovesse rimanere, il Napoli avrebbe meno forza economica per puntare su giocatori come il centrocampista attualmente in forza al Sassuolo.” ha continuato Venerato. “Gli azzurri si troverebbero quindi ad optare per profili diversi.

Chi potrebbe essere questo profilo diverso? Anche qui ci sono due possibilità: In ogni caso non è esclusa la possibilità di fare qualche colpo di fine mercato, sfruttando magari eventuali esuberi di un top club bisognoso di sfoltire la rosa. In alternativa un altro nome che piace è quello di Hujlmand del Lecce. E’ comunque una situazione che adesso non si può prevedere, ma che andrà sciolta solo in estate.”