Napoli, la mossa di De Laurentiis è definitiva: si andrà avanti insieme!

Un passaggio cruciale per il futuro del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha avuto dubbi, si andrà avanti insieme!

Già stasera il Napoli potrebbe laurearsi Campione d’Italia. Serve che la Lazio non vinca contro il Sassuolo per far partire una festa che già domenica sembrava pronta ad esplodere. Poi il pareggio, inaspettato, contro la Salernitana che di fatto ha bloccato tutto. Ovemai la Lazio dovesse portare a casa tre punti stasera, va detto, domani agli azzurri basterebbe anche un pareggio contro l’Udinese per per comunque raggiungere la matematica certezza di essere campioni. Una cavalcata, quella della squadra di Spalletti, destinata a restare nella storia del club ma anche della Serie A. Un campionato vinto con numeri importanti, un distacco che di fatto è un solco rispetto alle squadre che si trovano dietro e che continuano a tentennare. Di fatto, anche il pareggio della Juventus contro il Bologna ha estromesso la Vecchia Signora dalla possibilità (comunque remota) di raggiungere gli azzurri.

Resta soltanto la Lazio che stasera è chiamata a rifarsi sotto anche per quanto riguarda la lotta Champions. Il pareggio contro l’Inter ha aperto i giochi, con i biancocelesti che hanno mantenuto il secondo posto ma che al tempo stesso dovranno sudare per rientrare tra le prime quattro della classe. Il Napoli resta sulla sua strada, guardando avanti con la consapevolezza di chi è ad un passo dal traguardo. Una meta sognata per 33 anni e che quest’anno finalmente verrà raggiunta grazie al grande lavoro di tutti.

Napoli, De Laurentiis e Spalletti: la mossa del presidente conferma tutto

Luciano Spalletti è senza ombra di dubbio uno degli artefici di questo momento storico per la squadra e la città. L’allenatore è stato vero condottiero, in grado di plasmare un gruppo che ha saputo mostrarsi forte, unito ed in grado di valorizzare anche il talento di diversi giocatori all’interno della rosa. Sorride Napoli, sorride anche Aurelio De Laurentiis che in queste ore ha messo in atto una mossa decisiva per il futuro della sua squadra.

Il presidente ha esercitato l’opzione unilaterale di rinnovo del contratto per quanto riguarda il suo allenatore. Tutto fatto, pec inviata e De Laurentiis che si è cosi assicurato la possibilità di poter contare ancora su Spalletti anche per il prossimo anno. Ci sarà tempo per programmare, ora serve completare l’ultimo step e godersi la festa.