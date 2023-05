“Non mi interessa”: Napoli, la festa Scudetto si complica? C’è l’annuncio

Il Napoli si gioca con l’Udinese il secondo match point per la conquista dello Scudetto: l’annuncio però è netto. Ecco cos’è stato riferito.

Il Napoli scenderà domani in campo contro l’Udinese alla Dacia Arena e avrà a disposizione in secondo match point per vincere lo Scudetto di questa stagione. Dopo il pareggio ottenuto in casa con la Salernitana. Quest’oggi è però arrivato anche un annuncio netto.

Il Napoli scenderà domani in campo, alle ore 20:45, contro l’Udinese. Non ci sarà nessuno spostamento di orario e di giorno questa volta, ma tutto seguirà i programmi del calendario stilato dalla Lega Serie A.

Come di consueto ha parlato in conferenza stampa l’allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti. E lo stesso ha fatto Andrea Sottil che ha messo con l’occasione le cose in chiaro: l’Udinese non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro. Anzi, darà filo da torcere al Napoli.

Udinese-Napoli, Sottil netto in conferenza stampa sulla festa Scudetto degli azzurri

Così ha parlato Andrea Sottil in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Napoli: “Per quanto mi riguarda, non mi interessa se il Napoli vincerà domani o meno lo scudetto. Abbiamo un obiettivo ben preciso che ho già detto più volte: arrivare più in alto possibile nella parte sinistra della classifica. Abbiamo l’obbligo verso noi stessi, la Proprietà e verso i nostri tifosi e la volontà di finire alla grande questo campionato, anche per una mentalità e crescita futura di squadra”.

E poi il pensiero categorico: “Tutto quello che riguarda il Napoli non mi interessa. È una partita difficile, loro hanno comandato tutto il campionato, quindi conosciamo benissimo le difficoltà. Il lavoro di Spalletti ha dato i suoi frutti in questi due anni. Noi abbiamo le possibilità e la qualità per mettere in difficoltà le big, come abbiamo dimostrato fino a questo momento. Noi siamo concentrati a fare la nostra partita”. “Veniamo – ha concluso – da una gara non giocata ai nostri livelli, ma, questo gruppo, ha dimostrato di reagire immediatamente e quindi mi aspetto dai ragazzi una reazione per quanto riguarda la prestazione”.