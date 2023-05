Udinese-Napoli, che guaio: il forfait sarà pesantissimo

Doppio forfait in occasione di Udinese-Napoli: la situazione può essere più compromettente del previsto ma ormai non c’è tempo per recuperi lampo.

Come sarà gestita Udinese-Napoli? I nervi probabilmente saranno a fior di pelle per i partenopei, ai quali potrebbe bastare un punto per festeggiare il titolo di campioni d’Italia alla ‘Dacia Arena’. Il verdetto di Lazio-Sassuolo sarà già indicativo, ma la squadra di Luciano Spalletti fa la corsa su pochissimi km che restano da percorrere.

Per tale ragione, in occasione del match di campionato, ad Udine l’allenatore azzurro porterà anche i calciatori che non sono nelle migliori condizioni fisiche, come Matteo Politano e Mario Rui, che ancora smaltiscono infortuni pregressi, affinché non manchino in caso di festeggiamento. Il concetto di collettivo è stato imponente durante tutto il percorso formativo di Spalletti con gli uomini a sua disposizione.

Secondo le informazioni che riferisce ‘Il Messaggero Veneto’, anche l’allenatore Sottil è alle prese con le prove di formazione, ma per motivi decisamente diversi. L’Udinese, infatti, tiene a bada i suoi uomini e ne dosa le forze, considerato che siamo al rush finale di stagione e ci sono alcuni giocatori con una condizione non del tutto ottimale.

Udinese-Napoli, Sottil senza Beto e Pafundi: la situazione

Pare perciò che Andrea Sottil ribadirà per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A, l’11 titolare visto contro il Lecce. Né Beto né Pafundi dovrebbero essere rischiati nella formazione di partenza. Pare che l’attaccante non sia a disposizione, dopo l’infortunio alla spalla patito in occasione dell’incontro di campionato contro la Cremonese. L’ennesimo stop in una stagione che, dopo la convocazione nella Nazionale di Roberto Mancini, lascia l’amaro in bocca per il potenziale che ha l’italiano.

Discorso simile anche per Beto, il quale aveva catturato persino l’interessamento proprio del Napoli negli scorsi mesi. La sfida allo scadere della stagione sportiva avrebbe potuto aiutarlo a mettersi in mostra, ma non sarà così. La prima parte è stata di grandissimo livello, mentre nella seconda la qualità delle prestazioni del giocatore è calata. Al momento problemi alla schiena l’attanagliano e ancora non sono chiari i tempi di recupero della condizione.