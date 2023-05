Addio al Napoli dopo lo Scudetto, ma ADL ha già l’erede

Il Napoli a poche ore dal terzo Scudetto, ma attenzione alla notizia che spiazza i tifosi. L’addio si prepara ad essere quasi certo, ma De Laurentiis ha già pronto il suo erede: ecco svelato tutto.

Giovedì 4 maggio 2023, una data che la città di Napoli spera di tatuarsi a fuoco nella propria memoria. Ad Udine, basterà un solo punto alla formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti per raggiungere matematicamente lo Scudetto. Un risultato tanto inatteso quanto roboante, soprattutto se si considerano le premesse con cui era nata una stagione simile. Una stagione nata dagli addii dei tanti big e dei tanti senatori, con i tifosi increduli e scettici di una nuova ed efficace rinascita.

E invece, ora sorridono De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti. Il trio si divide i meriti di un primato che parte da molto più lontano da quello che potrebbe sembrare. Dopotutto, il lavoro della dirigenza azzurra ha radici profonde e basti pensare al lavoro che la direzione sportiva di Giuntoli ha svolto con l’acquisto lampo e anticipato di Kvaratskhelia. E di lì poi, tutte le operazioni a cascata che hanno completato un Napoli oggi da Scudetto e da quasi-semifinale di UEFA Champions League.

La Juventus pronta a tutto per Giuntoli: il Napoli ha già l’erede, ecco il piano di De Laurentiis

Lavoro di Giuntoli che ha estimatori storici, tra cui la Juventus. Come riportato dai principali quotidiani nazionali, i bianconeri sarebbero pronti a tutto per puntare sul DS del Napoli e ricostruire con lui un ciclo vincente alla Vecchia Signora. L’ex Carpi, però, ha un contratto che lo lega agli azzurri sino al 2024, che potrebbe risolversi anticipatamente solo in caso di addio consensuale con la rinuncia alla buonuscita da parte dello stesso Giuntoli.

Sostituire l’attuale direttore sportivo non sarebbe una missione facile per il Napoli, consapevole di dover salutare qualcuno dopo il clamore e l’appeal generatosi dopo lo Scudetto. Per questo De Laurentiis avrebbe pronto già l’erede di Giuntoli. Chi? Secondo l’edizione empolese de ‘La Nazione’, sarebbe Pietro Accardi, attuale DS dell’Empoli. Un profilo giovane ed emergente, come fu lo stesso Giuntoli ai tempi di Carpi.