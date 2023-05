Napoli, Spalletti verso l’Udinese: spunta l’ipotesi a sorpresa

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Udinese in trasferta. Spalletti ha in mente la formazione titolare ma resta una maglia da assegnare ancora.

Il momento della verità è alle porte. Il Napoli, infatti, stasera potrebbe conquistare il terzo scudetto della propria storia mettendo così la parola fine ad un digiuno durato 33 anni. Per tagliare il traguardo, in particolare, basterà un pareggio nella gara odierna che vedrà la formazione di Luciano Spalletti affrontare alla “Dacia Arena” l’Udinese. L’attesa, in città, è alle stelle mentre il tecnico, in queste ore, provvederà a sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione titolare.

In campo andrà la formazione migliore, quella che dà maggiori garanzie di vittorie. Davanti alla porta di Alex Meret ci sarà il duo difensivo composto da Kim Min-Jae e Amir Rrahmani con Giovanni Di Lorenzo a destra e Mathias Olivera a sinistra. Quest’ultimo verrà impiegato al posto dell’infortunato Mario Rui, ai box per colpa della frazione parziale della testa del perone della gamba destra rimediata nel match contro il Milan del 18 aprile.

A centrocampo spazio a André Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka, con l’ultima maglia che andrà al vincitore del ballottaggio in atto che vede protagonisti Piotr Zielinski e Eljif Elmas. Il macedone, come confermato da ‘Sky Sport’, è in pole position ma una decisione definitiva verrà presa soltanto più avanti. In attacco, infine, conferma in vista per il tridente formato da Hirving Lozano, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, la formazione contro l’Udinese

L’undici titolare è quindi pressoché fatto ed ora resta soltanto da vedere chi la spunterà tra il polacco (impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024) ed Elmas, autore di 6 reti e 3 assist in 31 apparizioni in Serie A. Il Napoli vuole chiudere subito la pratica tricolore, così da far scattare la festa tra le vie della città e concentrarsi così sulle prossime mosse di calciomercato.

La gara odierna, ad esempio, consentirà al direttore generale Cristiano Giuntoli di osservare ancora una volta da vicino uno dei principali obiettivi ovvero Lazar Samardzic. L’’ex Lipsia, in tal senso, viene reputato un ottimo sostituto di Zielinski ed ha una valutazione intorno ai 30 milioni. Il Napoli ci pensa. La rivoluzione scatterà nei prossimi mesi.