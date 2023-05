Imprevisto Napoli, questa non ci voleva: succede prima dell’Udinese

Altro disguido per il Napoli di Spalletti nella marcia d’avvicinamento al terzo scudetto della sua storia: il retroscena è stato svelato dal ‘CorSport’

Intralci scudetto per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti questa sera, alle 20.45, cerca il punto necessario per conquistare matematicamente il suo terzo scudetto della storia. Dopo ‘l’inconveniente’ della gara con la Salernitana di domenica scorsa, però, per il gruppo azzurro si è registrato un nuovo episodio sfavorevole.

A riferirlo è stato questa mattina il ‘Corriere dello Sport’. Per Spalletti non la migliore notizia per preparare il match odierno contro la formazione friulana, squadra che fa parte del suo passato e attualmente tredicesima in classifica in seguito ad una discesa progressiva nella seconda parte di stagione. La compagine di Sottil ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite.

Napoli, aereo in ritardo: piccola disavventura alla vigilia del secondo match-ball scudetto contro l’Udinese

Come raccontato questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’, il percorso del Napoli registra un nuovo rallentamento lungo la strada per lo scudetto. Questa volta però non si è trattato di qualcosa di metaforico ma di letterale in quanto, nella giornata di ieri, lo spostamento per Udine si è rivelato più complicato del previsto.

L’aereo che ha condotto gli azzurri ad Udine è partito in ritardo a causa dello sciopero dei controllori di volo. L’aereo che sarebbe dovuto decollare alle 18, in realtà è partito soltanto alle 19.15. Naturalmente questo ha comportato tutta una serie di ritardi, dall’atterraggio al ritiro dei bagagli fino al trasferimento all’hotel Là di Moret.

Nella struttura che li accoglie in queste ore, la squadra di Spalletti è giunta soltanto quando la sfida tra Lazio e Sassuolo era già cominciata da un pezzo. Il Napoli alle prese quindi con un’altra piccola disavventura, in attesa dei festeggiamenti tanto attesi nella città partenopea.