“Mai lo sarà!”: Napoli, da Udine il duro sfogo prima della partita

Uno sfogo in queste ore sta facendo discutere. Sta accadendo a poche ore dalla sfida tra il Napoli di Spalletti e l’Udinese di Sottil.

Una sfida cruciale che potrebbe consegnare finalmente lo Scudetto al Napoli. Dopo la partita di domenica, il pareggio contro la Salernitana e la festa di fatto rimandata, è arrivato il momento per la squadra di Luciano Spalletti di mettere in cascina il titolo. La Dacia Arena si prepara ad ospitare una partita storica, con la compagine partenopea che proprio ad Udine potrebbe finalmente festeggiare il matematico raggiungimento del terzo Scudetto della sua storia. A distanza di 33 dall’ultima volta, infatti, sembra ormai chiaro che i tifosi non vogliano più rimandare.

All’ombra del Vesuvio c’è anche chi vorrebbe porre fine a questo discorso domenica, in occasione della partita casalinga contro la Fiorentina, nella speranza di replicare e portare a compimento quanto non si è riuscito a fare proprio contro la Salernitana. Difficile, però, pensare che il Napoli possa scendere stasera in campo senza quel piglio necessario per portare a casa la vittoria.

L’Udinese, va detto, di sicuro non giocherà senza mordente o lasciando passare gli azzurri. In casa bianconera fa ancora male la sconfitta patita per mano del Lecce ed in generale un andamento non particolarmente brillante: una sola vittoria nelle ultime cinque partite giocate. La squadra di Sottil, dunque, vorrà legittimare non soltanto una posizione di classifica lontana dalla zona retrocessione, ma magari imitare la stessa Salernitana e rovinare la festa Scudetto azzurra.

Napoli, il messaggio da Udine: uno sfogo prima del match…

Udine accogliere migliaia di tifosi del Napoli nel corso di queste ore. Come detto, anche la Dacia Arena si prepara ad ospitare una mole di tifosi azzurri molto importante, tutti pronti a festeggiare lo Scudetto. Il clima in città è rovente ma c’è anche chi non sta prendendo bene questa situazione. Il portale ‘TuttoUdinese.it’, infatti, ha pubblicato un editoriale dove si mostra una reticenza molto forte nell’accettare questo clima di festa che sta invadendo la città friulana.

“Lo dico apertamente, senza tanti giri di parole. A me, da giornalista (ma soprattutto da tifoso) dello scudetto partenopeo non me ne importa assolutamente niente”, scrive il giornalista attraverso il portale. “Il Napoli non è la mia squadra e mai lo sarà. Anzi, che venga a festeggiare nel “mio” stadio mi dà anche (sportivamente) fastidio”, prosegue l’articolo. Insomma, una parte di tifosi dell’Udinese spera evidentemente di poter fermare il Napoli e far partire un altro tipo di festa.