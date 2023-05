Napoli, annuncio improvviso: succede prima della festa

Massima allerta pure ad Udine per la partita che questa sera vedrà coinvolta la formazione di Luciano Spalletti: ecco le dichiarazioni del questore

Una piccola marea azzurra quest’oggi ad Udine per la gara che vedrà la formazione di Luciano Spalletti impegnata contro quella di Andrea Sottil. Il Napoli può chiudere il discorso scudetto, prolungato dopo la mancata vittoria con la Salernitana di domenica scorsa.

Con sei gare ancora a disposizione, il Napoli ha ancora la possibilità di conquistare altri 18 punti. Bottino che consentirebbe ai partenopei di chiudere la stagione con 97 punti totalizzati. Ne basta comunque uno questa sera per scatenare la festa. Ad Udine, intanto, fervono i preparativi per garantire la giusta sicurezza. In questo senso, sono arrivate le parole del Questore della città friulana Alfredo D’Agostino.

Udinese-Napoli, il questore: “Facciamo appello all’intelligenza delle persone. Rinforzati adeguatamente i servizi”

A Udine si è studiato il modo per garantire la sicurezza e l’ordine in vista dell’appuntamento di questa sera alla Dacia Arena, dove la formazione di Luciano Spalletti può festeggiare il suo terzo titolo. In Friuli, può finalmente chiudersi la lunga attesa dei tifosi azzurri.

Intanto, la città friulana ha messo in atto le misure per permettere alla città di vivere spensierata questa giornata. In proposito, sono anche arrivate le parole del Questore di Udine Alfredo D’Agostino poiché i rapporti tra le due tifoserie non sono certamente idilliaci.

“Facciamo appello all’intelligenza delle persone affinché questa sia soltanto una grande festa dello sport. Per l’occasione sono stati adeguatamente rinforzati tutti i servizi. Il Dipartimento di pubblica sicurezza ha invitato appositi contingenti in supporto”, ha detto il Questore.

Udine, infatti, oggi vedrà l’arrivo di circa 13 mila tifosi del Napoli, accorsi al fianco di Di Lorenzo e compagni per vivere live quella che può diventare la grande esplosione di gioia della squadra di Aurelio De Laurentiis. Una gioia che ogni tifoso napoletano aspetta impazientemente di vivere già da varie settimane a questa parte. La polizia, in queste ore, sorveglierà anche l’hotel che ospita il Napoli. La formazione azzurra sarà poi scortata fino alla ‘Dacia Arena’, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’.