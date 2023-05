Napoli, opzione a sorpresa per la porta: occhio al giovane talento

Il Napoli lavora sul mercato a un nuovo colpo ‘alla Giuntoli’: nel mirino un giovane talento tra i pali, che ha appena rotto col suo club.

Tra poche ore il Napoli potrebbe essere campione d’Italia per la prima volta dal 1990 e per la terza nella sua storia, ma nel frattempo Giuntoli sta già guardando oltre. Il direttore sportivo dei partenopei sta continuando a sondare il terreno a livello internazionale, alla ricerca di nuovi profili giovani e di grande prospettiva, anche se ancora poco conosciuti. Insomma, quel tipo di giocatori attorno a cui è stata costruita l’eccezionale squadra di Luciano Spalletti in questa stagione.

Mentre molti parlano di un suo possibile prossimo futuro lontano dal Napoli, magari proprio all’acerrima rivale Juventus, Giuntoli valuta un possibile nuovo nome per la rosa partenopea. Anche perché è probabile che in estate qualcosa cambierà nella squadra azzurra, a partire dalla stella richiestissima Osimhen. Ma ci sono anche altri giocatori che interessano all’estero, come Kim Min-jae, o i due probabili partenti Zielinski e Lozano, entrambi a scadenza di contratto nel 2024.

Le ultime news, però, ci rivelano un sondaggio del ds del Napoli riguardo un altro ruolo, quello del portiere. Meret è stato una delle rivelazioni della stagione, dato che all’inizio c’erano dubbi sulla sua tenuta come titolare. È facile immaginarsi una sua riconferma anche l’anno prossimo, ma andrà valutato il posto da vice. Attualmente, quel ruolo è ricoperto da Gollini, che però è in prestito dall’Atalanta e con un diritto di riscatto a 8 milioni, che il Napoli non è sicuro di voler esercitare, in questo momento.

Nuovo portiere per il Napoli? L’intuizione di Giuntoli

E allora ecco che il dirigente partenopeo sarebbe pronto a mettere a segno un colpo dei suoi, approfittando di una situazione venutasi a creare al Gremio. Il giovane portiere dei brasiliani, Adriel, ha fatto sapere pubblicamente di voler cambiare squadra, e secondo ‘TMW’ Giuntoli sarebbe da tempo sulle tracce del ragazzo. Il Napoli ha quindi richiesto informazioni al Gremio, per conoscere le condizioni economiche per la cessione del giovane portiere verdeoro.

Adriel è un classe 2001, ma gode di grande stima in Brasile e in questi anni ha iniziato a farsi strada con la maglia del Gremio. Nel corso del 2023 ha esordito in prima squadra, e ha già collezionato 12 presenze tra i pali, contendendo il posto da titolare ai più esperti Brenno e Gabriel Grando. Nonostante la giovane età, è considerato un portiere molto interessante in prospettiva, e secondo ‘Transfermarkt’ il suo cartellino vale 1,2 milioni di euro. Ma è possibile che, vista la rottura, col club, il Napoli possa strappare uno sconto.