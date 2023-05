“Sarà al Maradona?”: Napoli, l’ipotesi che fa impazzire i tifosi

Una notizia che già sta facendo il giro del web. Una particolare presenza al Maradona in occasione della partita tra Napoli ed Udinese.

Una festa attesa da 33 anni e che stasera potrebbe finalmente partire. Al Napoli basta un punto per dirsi finalmente campione d’Italia, e la partita in programma stasera alla Dacia Arena contro l’Udinese potrebbe essere quella della definitiva matematica. Basta davvero poco, anche perché i tifosi si aspettano finalmente di poter mettere nero su bianco la vittoria del titolo dopo la festa rinviata domenica scorsa. Il pareggio contro la Salernitana ha deluso alcuni, soprattutto perchè tutto era pronto in città e sembrava essere finalmente arrivato il giorno giusto. Ad oggi, però, la matematica non c’è ancora proprio perchè il derby campano è terminato in pareggio.

Già ieri, va detto, gli azzurri avrebbero potuto festeggiare se la Lazio non avesse trovato vittoria contro il Sassuolo. La squadra biancoceleste, invece, ha vinto e dunque fatto sfumare la seconda occasione di festeggiamento dopo quella di domenica. Stasera, però, alla Dacia Arena manca soltanto un punto per la vittoria. Spalletti non vuole perdere altro tempo, anche perchè contro la Fiorentina si spera concentramento che si possa mettere in scena una vera e propria passerella che possa anche dare soddisfazione ai tifosi che saranno presenti al Maradona.

Napoli, al Maradona stasera anche una presenza ‘speciale’

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Udinese-Napoli. La società azzurra, in accordo con la Prefettura, ha deciso di aprire lo Stadio Diego Armando Maradona per permettere ad un numero molto importante di tifosi di vedere insieme la partita attraverso dei maxischermi. Il tutto, ovviamente, anche per cercare di concentrare parte degli eventuali festeggiamenti all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta. Proprio al Maradona, tra l’altro, potrebbe esserci anche una presenza molto speciale.

A riportarlo è Jolanda De Rienzo ai microfoni di ‘Sportitalia’: “Mertens è in città e questa sera potrebbe essere al Diego Armando Maradona, ma non solo lui”, ha detto la giornalista in diretta. “In fase di vendita per l’evento allo stadio, c’erano dei biglietti che costavano di più ed erano in una zona “riservata” dello stadio”, ha detto ancora la De Rienzo. “Magari qualche ex calciatore arriverà per seguire la partita sui maxi schermi”, ha ancora detto in diretta ‘Sportitalia’. Una notizia che ovviamente sta facendo il giro dei social e che renderebbe entusiasti anche i tifosi presenti stasera al Maradona.