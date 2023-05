Sorpresa Napoli, colpo di scena: De Laurentiis cala il jolly

Il Napoli, in attesa di affrontare l’Udinese stasera, ha ricevuto un’ottima notizia. De Laurentiis ha fatto un annuncio alla squadra.

La festa, ormai, è imminente. Oggi può essere la giornata da tempo sognata dal Napoli. La Lazio ieri, con la vittoria ottenuta ai danni del Sassuolo con le reti di Felipe Anderson e Toma Basic, ha allungato l’attesa degli azzurri. I quali, in ogni caso, potrebbero scendere in piazza per celebrare la conquista del terzo scudetto già stasera. Per tagliare il traguardo, e mettere la parola fine ad un digiuno durato 33 anni, basterà un pareggio contro l’Udinese.

I bianconeri, tredicesimi in campionato, sono reduci da due sconfitte (Roma e Lecce) ed una vittoria (Cremonese) nelle ultime 3 partite e scenderanno in campo con l’obiettivo di fare bottino pieno ed agganciare così il Bologna al nono posto. Un match ostico, che consentirà al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di osservare ancora una volta da vicino uno dei principali obiettivi di mercato. Parliamo di Lazar Samardzic, incensato pubblicamente da Luciano Spalletti nella gara di andata.

I friulani lo valutano almeno 25 milioni ma il manager azzurro conta di abbassare la quota cash inserendo, nell’operazione, qualche giovane della cantera partenopea. Se ne riparlerà più avanti, in ogni caso. Adesso la concentrazione del club è interamente rivolta alla sfida in programma alla ‘Dacia Arena’ alle ore 20.45 che verrà trasmessa anche allo stadio “Maradona”, grazie all’installazione di 10 maxi-schermi.

Napoli, premio scudetto per lo scudetto

L’impianto di Fuorigrotta farà registrare l’ennesimo sold-out della stagione, a testimonianza di quanto sia forte il rapporto che lega il club e la tifoseria. Per far scattare il trionfo, come detto, servirà appena un punto. In attesa del fischio d’inizio, il quotidiano ‘Il Mattino’ ha fatto il punto sul premio scudetto che verrà erogato alla rosa dopo la conquista del tricolore.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, nel corso di un incontro avuto con Giovanni Di Lorenzo, ha spiegato di voler concedere un “premio alla squadra appena ci sarà il raggiungimento matematico dello scudetto”. Il giusto riconoscimento per un gruppo che, in questi mesi, ha mostrato un livello di gioco inarrivabile per le rivali facendo il vuoto alle proprie spalle. Le contestazioni della scorsa estate sono un pallido ricordo. Il Napoli è un capolavoro, lo scudetto è vicinissimo.