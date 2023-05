Napoli, il retroscena post Scudetto: è accaduto dopo la partita con l’Udinese

Il Napoli, grazie al pareggio contro l’Udinese, ha finalmente conquistato il suo terzo scudetto. Emerso un retroscena sul match di ieri.

Il sogno è finalmente divenuto realtà. Il Napoli, ieri sera, è diventato campione d’Italia per la terza volta mettendo la parola fine ad un digiuno che durava da ben 33 anni. Da Diego Armando Maradona a Giovanni Di Lorenzo. A regalare il tricolore al club partenopeo ci ha pensato Victor Osimhen che, al 52esimo, ha rimesso in equilibrio il punteggio dopo il gol inizialmente messo a segno da Sandi Lovric.

Non una prestazione scintillante, quella offerta dagli uomini di Luciano Spalletti sul campo dell’Udinese, ma bastevole per centrare l’obiettivo e far scattare di gioia i tifosi. I quali, al termine del fischio finale, si sono riversati nelle vie e nelle piazze della città. Il risultati più giusto per un club che, in estate, ha agito in maniera intelligente in sede di mercato. Via 4 senatori, con conseguente taglio di altrettanti stipendi pesanti, e dentro giovani con ampi margini di crescita ed affamati di successo.

Una svolta radicale che ha prodotto, fin da subito, i risultati sperati. Le iniziali preoccupazioni espresse da numerosi supporter sull’effettiva competitività della rosa sono durate lo spazio di alcune settimane. Il Napoli ha infatti espresso un livello di gioco altissimo, facendo il vuoto alle proprie spalle. La lotta per il titolo è andata avanti fino a gennaio. Poi gli azzurri hanno dato la sterzata decisiva, stroncando i propositi di rimonta e le ambizioni di gloria delle rivali.

Napoli, il retroscena sul match di Udine

Dopo aver mancato il match-point domenica scorsa contro la Salernitana, il Napoli è sceso in campo alla Dacia Arena con l’obiettivo di fare il passo decisivo per il titolo. E così è stato. La celebrazioni sono destinate ad andare avanti nelle prossime ore (la squadra atterrerà all’aeroporto di Capodichino intorno alle 16) ma intanto è emerso un particolare retroscena relativo al match tenutosi in terra friulana.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, ha telefonato alla squadra per fare i complimenti ai calciatori e a Luciano Spalletti. Ai quali, a breve, verrà erogato un bonus economico per la conquista del tricolore. La città è in estasi, il sogno si è davvero concretizzato.