Napoli, lacrime negli spogliatoi dopo la partita: il video ha commosso tutti

Insieme alla festa anche le lacrime di chi è stato protagonista di un’annata straordinaria. Le immagini dopo la partita tra Udinese e Napoli, hanno fatto commuovere tutti.

Una festa fantastica attesa da ben 33 anni. Il Napoli è Campione d’Italia. Ieri il pareggio contro l’Udinese è bastato a raggiungere la matematica certezza del tricolore, dando cosi alla città azzurra il via libera per far partire i festeggiamenti. Da settimane il popolo napoletano si preparava a questo grande evento che nella serata di ieri ha trovato il massimo culmine al triplice fischio finale alla Dacia Arena. Anche ad Udine i tifosi azzurri si sono lasciati andare, non senza qualche problema visto l’intervento degli Ultras dell’Udinese che hanno provato ad entrare in contatto con la controparte partenopea, creando qualche disordine.

A Napoli, invece, strade, piazza, l’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona, una macchia azzurra che si è estera per tutta la citta. Un momento storico, visto che il titolo mancava all’ombra del Vesuvio da ben 33 anni. Anche per i giocatori, chiaramente, la festa è stata vissuta con grande entusiasmo e voglia di mostrare a tutta l’Italia la gioia dei nuovi campioni. Ci saranno, poi, altre cinque partite che rappresenteranno una passerella da qui al 4 giugno, data della festa finale quando la squadra potrà alzare la Coppa.

Napoli, le lacrime di Kvara: il video e la consolazione di Meret

Un’impresa titanica, quella messa in piedi dai giocatori del Napoli. Molti sono arrivati in estate, avevano poca esperienza col calcio europeo. L’impatto di alcuni, però, è stato davvero importante. Cosi da Kvara a Kim, passando per Olivera, Raspadori, Simeone ma anche quelli che già c’erano come Osimhen, Di Lorenzo, lo stesso Meret, ed ancora Anguissa, Ndombele, tutti protagonisti di una stagione straordinaria, culminata ieri con la vittoria dello Scudetto.

Subito dopo la partita sono cominciate le interviste, immagini dall’interno degli spogliatoi e la festa all’interno della Dacia Arena. A commuovere tutti è il video di Kvicha Kvaratskhelia, in lacrime dopo la vittoria. Ad abbracciarlo Alex Meret, e cosi entrambi hanno regalato a tutta l’Italia ha scena pregna di emotività. A pubblicare tutto il profilo Twitter ufficiale della Lega Serie A con il messaggio “We Love you Kvara”.