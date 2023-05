Napoli, l’erede di Osimhen è entrato negli spogliatoi degli azzurri? La vicenda

Curioso siparietto nella serata di ieri dopo la vittoria dello scudetto: il futuro del Napoli bussa già alla porta di Osimhen?

Il Napoli è appena rientrato in città ed è stato accolto dall’entusiasmo della sua gente che da ieri sera non ha praticamente chiuso occhio per celebrare la conquista dello scudetto, attesa per 33 lunghissimi anni. I partenopei hanno completato il cerchio dopo una marcia d’avvicinamento che si è fatta via via sempre più breve verso il titolo.

La squadra di Luciano Spalletti ha preso rapidamente in mano la testa della classifica e non l’ha più mollata. Sono state poche e sporadiche le battute d’arresto per la formazione azzurra, che ha salutato invece Coppa Italia e Champions League in un momento non totalmente atteso. La grande continuità di rendimento ha invece pagato in Serie A. Il punto finale è stato scritto ad Udine. Nella pancia dello stadio, al termine della gara, si è consumato un curioso siparietto.

Napoli, l’erede di Osimhen già nello spogliatoio azzurro? Il retroscena: Beto chiede la maglia autografata al nigeriano

Un curioso retroscena si è verificato ieri dopo il triplice fischio dell’arbitro alla Dacia Arena. Il Napoli si è fatto largo tra una folla immensa che al fischio finale è entrata in campo per festeggiare il titolo direttamente con i protagonisti. La squadra di Luciano Spalletti è stata sommersa dall’entusiasmo contagioso della gente ma piano piano è riuscita a farsi largo raggiungendo poi gli spogliatoi.

Lì la grande festa dei calciatori azzurri è continuata, come hanno testimoniato anche i video pubblicati sui social dal gruppo di Spalletti. Il clima di festa ha fatto andare per le lunghe l’uscita dallo stadio di Udine. Prima di lasciare l’impianto però Victor Osimhen ha ricevuto una visita molto particolare.

L’attaccante dell’Udinese Beto, infatti, si è avvicinato all’attaccante nigeriano per chiedergli maglia e autografo. Come sottolineato dallo scatto pubblicato da ‘Goal.com’, il numero nove azzurro ha firmato la propria maglia al giocatore bianconero, che nei mesi scorsi è stato peraltro accostato al Napoli qualora dovesse andare via proprio Osimhen. Una circostanza curiosa. Il giocatore portoghese di Sottil è fuori in questo momento a causa di un infortunio.