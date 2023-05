“Non è il momento…”: Napoli, dopo la festa arriva l’annuncio dell’agente

Il Napoli si gode lo scudetto ma a breve dovrà concentrarsi sulla conquista dello scudetto. Un big è in bilico, le parole dell’agente.

Per il Napoli il sogno scudetto è finalmente divenuto realtà. La squadra di Luciano Spalletti, ieri sera sul campo dell’Udinese, ha conquistato l’ultimo punto necessario per rendere aritmetica conquista del titolare ed ha cominciato a celebrare lo storico risultato. Il club, adesso, potrà concentrarsi sui colpi da concretizzare nel corso della sessione estiva dl mercato e riflettere sulla posizione di alcune titolari.

Per quanto riguarda i possibili acquisti, i nomi sono quelli di Lazar Samardzic e Tommaso Baldanzi. Il primo, dopo un anno di apprendistato, ha preso definitivamente in mano le redini del centrocampo dell’Udinese mettendo a referto 5 gol e 4 assist. Un bottino positivo, che ha spinto il direttore generale Cristiano Giuntoli ad avviare i primi contatti con i bianconeri che lo valutano non meno di 30 milioni. Una cifra che il manager conta di abbassare proponendo, come contro-partita, qualche talento della primavera azzurra.

Il classe 2003, a suon di gol (4) e belle prestazioni, è diventato il pezzo più pregiato dell’Empoli. Gli azzurri vorrebbero tenerlo, in modo tale da consentirgli di crescere ancora senza particolari pressioni, ma ormai si sono arresi all’idea di cederlo al migliore offerente. Giuntoli è alla finestra ma intanto alla corsa si sono iscritti pure la Roma ed il Milan, che lo ritiene un ottimo sostituto di Brahim Diaz (di proprietà del Real Madrid).

Napoli, in bilico il futuro di Osimhen

Oltre a potenziare la squadra, il Napoli dovrà cercare di blindare i gioielli più splendenti della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. È il caso di Victor Osimhen, principale trascinatore dei partenopei verso il titolo alla luce dei 22 centri e dei 5 assist totalizzati in 27 apparizioni. Per lui hanno iniziato a muoversi diverse realtà della Premier League, come ad esempio il Chelsea ed il Manchester United.

A spegnere le voci relative ad una possibile partenza del nigeriano ci ha pensato il suo agente Roberto Calenda, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Sky Sport’. “In questo momento non è il caso di parlare di mercato, è giusto godersi questa vittoria. C’è un grandissimo feeling con i tifosi del Napoli e con questi colori”. Per parlare di futuro c’è tempo.