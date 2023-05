Paola Saulino spiazza: “Sono stata con un calciatore di questo Napoli. La moglie…”

Il Napoli si gode la festa Scudetto, ottenuto dopo il punto guadagnato alla Dacia Arena: la rivelazione di Paola Saulino dopo il tricolore.

Il Napoli ha ottenuto, dopo il pareggio alla Dacia Arena contro l’Udinese, la certezza matematica della vittoria dello Scudetto. Il trofeo per eccellenza in Italia che mancava agli azzurri da ben 33 anni. Sono poi arrivate anche dichiarazioni inaspettate.

Il Napoli ha vinto lo Scudetto coronando, nuovamente, un sogno. Per la terza volta nella sua storia è diventato Campione d’Italia e in molti, moltissimi, stanno prendendo parola per dire la propria opinione su questa impresa.

Ha infatti parlato, a ‘Notizie.com’, anche un’influencer conosciuta nell’ambiente napoletano. Si tratta di Paola Saulino. L’indiscrezione non è passata inosservata.

Napoli, parola a Paola Saulino: la gioia per lo Scudetto e la rivelazione sul calciatore azzurro

Paola Saulino, influencer di Napoli, ha parlato a ‘Notizie.com’ dello Scudetto vinto e non solo. “Ieri sera ero a Napoli e sono stata in giro fino alle 5 del mattino; per essere nella mia città ho preso un aereo da Londra. Avevo i sensi di colpa, domenica non mi trovavo a Napoli e temevo di perdermi questo importante appuntamento. Ho visto la partita in casa con un paio di amici, poi sono uscita. Sono stata a Piazza Plebiscito ma facendo attenzione. Mi sono divertita, è stato tutto bello e fatto con rispetto”.

Poi la rivelazione su un calciatore azzurro: “Sono stata già con un calciatore di questo Napoli, ma è una storia chiusa, finita bene. Il nome non te lo posso e non te lo voglio dire, alla fine non ha lasciato la moglie. Ma io ho capito, tutto chiuso, storia finita. Perdonato”.