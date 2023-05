Mercato Napoli, annuncio ufficiale: regalo Scudetto da top club (che non si muovono)

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato importanti dichiarazioni dopo la vittoria dello Scudetto e in vista el futuro del Napoli.

Grandissimo entusiasmo in casa Napoli per la vittoria dello Scudetto. E non potrebbe certo essere altrimenti. Il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis ha però già in mente quali potrebbero essere le mosse per il futuro degli azzurri. Prima l’inevitabile gioia, il togliersi qualche sassolino dalle scarpe, ma poi dritti a pensare al Napoli che adesso dovrà difendere il tricolore appena cucito sulle magliette.

“La vittoria dello Scudetto è così meravigliosa che richiederebbe le parole del grande Modugno per descriverla.” ha dichiarato De Laurentiis ai microfoni della RAI subito dopo la fine della festa al Maradona. “In questi anni, abbiamo dimostrato perseveranza e siamo andati contro un sistema che ha bloccato il calcio italiano. Affrontare le sfide da soli richiede un grande sforzo e più tempo. Spero che questo Scudetto segni l’inizio di un cambiamento e spero che i miei colleghi lo comprendano.”

Il presidente poi tocca un argomento a lui molto caro, quello dello ‘stadio virtuale’. “La partita era sugli spalti ed anche i tifosi sono parte integrante di questa partita e sono loro la cosa più importate. Poi in se il gioco che si vede in campo potrebbe non piacere a tutti, ma questo è un altro discorso. Durante il periodo del COVID ricordo che era come stare in un acquario, si sentiva solo la voce di Gattuso.”

Napoli, De Laurentiis sul mercato: “Osimhen e Kvara non si muovono!”

Adesso però il Napoli è chiamato a difendere il titolo appena conquistato. Gli azzurri sono diventati la squadra da battere il prossimo anno. De Laurentiis ne è consapevole e vuole farsi trovare pronto: “Per quanto riguarda le prospettive future, ora non dobbiamo più fermarci. Questa vittoria deve essere solo l’inizio e speriamo che non ci sia mai una fine.”

Poi il domandone sul mercato. Cosa fare il Napoli con i suoi gioielli? Anche qui De Laurentiis è chiaro: “I protagonisti di questo Scudetto, coloro che hanno dimostrato di funzionare non vanno mai cambiati. Poi ci sono quelli che non sono soddisfatti, se non riusciamo a trattenerli, troveremo altri giocatori entusiasti. Kvara non si muove e neppure Osimhen verrà toccato.”