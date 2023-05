Mourinho gela i napoletani: la sentenza dopo l’Inter li fa arrabbiare

Nonostante la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli, José Mourinho con alcune dichiarazioni ha fatto arrabbiare i tifosi azzurri.

Il Napoli di Luciano Spalletti si è laureato campione d’Italia. I partenopei, grazie al pareggio di giovedì della Dacia Arena contro l’Udinese di Andrea Sottil, hanno vinto aritmeticamente il campionato con ben cinque giornate di anticipo.

Nonostante il rallentamento avuto in primavera, gli uomini di Luciano Spalletti hanno strameritato di vincere questo Scudetto. Il Napoli, tranne per qualche giornata, è stato di fatto sempre in testa alla classifica, avendo già la bellezza di 8 punti di vantaggio al momento della sosta per lasciare spazio al Mondiale in Qatar.

Dopo la massima competizione per le nazionali, vinta dall’Argentina di Lionel Messi, il Napoli è caduto a San Siro contro l’Inter. Gli azzurri, poi, hanno preso il largo, arrivando ad avere un margine che gli ha permesso di controllare la situazione in classifica in queste ultime settimane in cui hanno mostrato un importante calo fisico. Nonostante questo percorso incredibile, per José Mourinho la squadra più forte d’Italia non è quella guidata da Luciano Spalletti.

Roma, José Mourinho fa arrabbiare i tifosi del Napoli: “Gara persa contro l’Inter? Abbiamo giocato contro la squadra più forte d’Italia”

Il tecnico portoghese, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha infatti parlato così dopo la sconfitta della sua Roma di quest’oggi contro l’Inter di Simone Inzaghi: “Devo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno giocato contro la squadra più forte d’Italia in condizioni davvero difficili, visto che quattro-cinque calciatori sono stanchi morti perché giocano sempre”.

José Mourinho ha poi continuato il suo intervento: “Abbiamo gente infortunata come Dybala o Belotti. Poi ci sono stati alcuni episodi durante il corso della gara che, se vorrà, ne parlerà la società. Provo grande orgoglio per la mia squadra. Ringrazio i bambini che lavorano con noi, che sono riusciti comunque a dare il loro contributo”.