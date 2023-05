😮 Dove andrà Giuntoli? Ci sono tre ipotesi dopo il Napoli

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, in estate potrebbe cambiare club e non c’è solo la Juventus su di lui: altre due società vorrebbero contare sul suo lavoro.

Lo scudetto è sicuramente l’apice per il presidente Aurelio De Laurentiis, rispetto al progetto che aveva in mente quando ha prelevato il Napoli. Anzi, come da lui stesso dichiarato, potrebbe essere un punto di partenza verso un futuro ancora più ambizioso e altisonante. Tuttavia, bisogna passare per scelte difficili e continui rinnovamenti. Questi stessi potrebbero coinvolgere il futuro di Luciano Spalletti, che la società volentieri tratterebbe ancora, e quello del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

Insieme al suo staff di collaboratori, indubbiamente il Ds è fra i protagonisti e fautori dello scudetto. Le sue scelte e le sue intuizioni hanno consentito al Napoli di restare competitivo, nonostante i costanti cambiamenti in rosa e momenti di difficoltà . Il suo compito in azzurro potrebbe però essere giunto a compimento.

Oltre alla sensazione di aver offerto alla causa azzurra tutto quanto possibile, c’è anche il corteggiamento della Juventus. La società è in pressing ormai da tempo, anch’essa necessitando una svolta per mantenere vivo il progetto dopo un’annata attraversata da situazioni contrattuali dubbie e inchieste che potrebbero penalizzare la squadra nuovamente.

Napoli, il futuro di Giuntoli può essere in Premier League: non c’è solo la Juventus

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, l’opzione bianconera sicuramente fa gola a Cristiano Giuntoli. Non soltanto per il blasone internazionale del club, ma anche perché si tratta di una vera e propria azione rivoluzionaria, che stimola molto il dirigente. Tuttavia, la Juventus non è l’unica società ad aver mosso un piede in avanti.

Anche le società della Premier League stimano molto il lavoro del direttore sportivo del Napoli. Cristiano Giuntoli sarebbe apprezzato dal Tottenham, che vuole ripartire dopo la parentesi italiana meno riuscita con Conte e Paratici. Da registrare c’è anche il Newcastle, tornato a lottare per i primi posti in classifica e con grandi fonti di investimento economico. La proprietà saudita potrebbe mettere nelle mani del dirigente azzurro non solo grandi possibilità economiche ma anche carta bianca per molte scelte e ciò affascinerebbe chiunque.